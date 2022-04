Stadtführungen wieder drei Mal in der Woche

Ab Mai bietet Tourismus Biberach wieder mindestens drei Stadtführungen in der Woche an. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. Bereits am Samstag, 30. April, gibt es den historischen Stadtrundgang mit Stadtführerin Alexandra Hagmann. Beginn ist um 14 Uhr, Erwachsene zahlen 8 Euro. Am Sonntag, 1. Mai, steht dann die Führung „Kneipenkultour - Wirtshausgeschichten“ auf dem Programm. Dabei erzählt Stadtführer Markus Pflug bei einem Bummel durch die historische Altstadt Geschichten übers Bierbrauen, übers Essen und Trinken, aber auch über Spitzbuben und Trunkenbolde der früheren Zeit. Beginn der zweistündigen Führung ist um 14 Uhr. Erwachsene zahlen 8 Euro. Unter dem Motto „Hoch hinaus“ gehen Teilnehmende am Donnerstag, 5. Mai, mit Stadtführerin Marianne Wilhelm auf den Gigelturm. Von dort hat man einen der schönsten Ausblicke auf die Biberacher Altstadt – bei passendem Wetter sogar mit Alpensicht. Der Treffpunkt ist am Haupteingang des Rathauses. Eine Teilnahme ist ab sechs Jahren möglich. Erwachsene zahlen 6 Euro.

Treffpunkt der Führungen, wenn nicht anders angegeben, ist der Spitalhof, Museum Biberach. Karten sind direkt beim Stadtführer erhältlich. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt sechs Personen. Kinder bis zehn Jahre gehen kostenlos mit. Schüler ab elf Jahre und Studenten bekommen auf den regulären Preis 50 Prozent Ermäßigung. Wer eine Biberacher Kulturkarte besitzt, kann an den öffentlichen Führungen kostenlos teilnehmen.

Weitere Informationen zu den Stadtführungen gibt es unter www.biberach-tourismus.de oder telefonisch unter 07351 / 5 11 65. Dort sind auch individuelle Führungen buchbar.