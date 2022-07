Stadtführungen in Biberach handelt von Badern und Quacksalbern

Tourismus Biberach bietet eine Vielzahl an Stadtführungen an. Am Sonntag, 31. Juli, steht die Stadtführung „Von Badern, Quacksalbern, Hebammen und Wundärzten“ auf dem Programm.

Was hatten Ohrringe mit dem Augenleiden von Frau Rosina zu tun? Warum wurde der evangelische Apotheker Rauh plötzlich katholisch und warum wurden die Syphiliskranken „ins Holz“ gelegt? Stadtführerin Karin Ilg nimmt am Sonntag, 31. Juli, in der Stadtführung „Von Badern und Quacksalbern, Hebammen und Wundärzten“ die Teilnehmenden mit auf einen Streifzug durch die Medizingeschichte der Stadt. Eine Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Beginn der zweistündigen Führung ist um 14 Uhr, Erwachsene zahlen zehn Euro.