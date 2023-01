Stadtführungen am Wochenende

In Biberach gibt es am Wochenende wieder verschiedene Stadtführungen. Neben dem „Historischen Stadtrundgang“ am Samstag, 21. Januar, steht am Sonntag, 22. Januar, die „Biberacher Krippenführung“ auf dem Programm.

Teil des Historischen Stadtrundgangs am Samstag, 21. Januar, sind unter anderem der Marktplatz mit seinen Bürgerhäusern, der Spital zum Heiligen Geist und der Weberberg. Bei der zweistündigen Führung mit Stadtführerin Gisela Raunecker wird auch der Weiße Turm besichtigt. Erwachsene zahlen zwölf Euro. Treffpunkt ist um 14 Uhr der Spitalhof (Museum Biberach).

Bei einem Spaziergang mit Stadtführerin Edeltraud Garlin am Sonntag, 22. Januar, werden die Krippen im Museum in der Stadtpfarrkirche St. Martin und in der evangelischen Spitalkirche präsentiert. Die Führung beginnt um 14 Uhr und dauert eineinhalb Stunden. Treffpunkt ist vor dem Hauptportal der Biberacher Stadtpfarrkirche St. Martin. Erwachsene zahlen für die Führung neun Euro.

Karten sind bei den Stadtführerinnen erhältlich. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt sechs Personen. Kinder bis zehn Jahre bezahlen nichts. Schüler ab elf Jahren und Studenten bekommen auf den regulären Preis 50 Prozent Ermäßigung. Anmeldungen sind telefonisch möglich unter 07351/51165, per Mail an tourismus@biberach-riss.de oder online unter www.biberach-tourismus.de.