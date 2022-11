Stadtführung zum Thema Reformation in Biberach

Tourismus Biberach bietet eine Vielzahl an Stadtführungen an. Nach dem Historischen Stadtrundgang am Samstag, 5. November, steht am Sonntag, 6. November, die Führung „Reformation in Biberach“ auf dem Programm.

Der Marktplatz mit seinen Bürgerhäusern, der Spital zum Heiligen Geist und der Weberberg sind nur ein Teil des Historischen Stadtrundgangs am 5. November. Auch das Rathaus, die simultane Stadtpfarrkirche St. Martin und das Komödienhaus stehen auf dem Programm. Bei der zweistündigen Führung mit Stadtführer Bernd Otto wird auch der Weiße Turm besichtigt.

Vor mehr als 500 Jahren schlug Martin Luther seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg. Das Ereignis bildete den Auftakt zur Reformation. Wie die Reformation nach Biberach kam, darauf gibt am 6. November Stadtführer Markus Pflug bei der Führung „Reformation in Biberach“ Antworten.

Treffpunkt für beide Führungen ist um 14 Uhr im Spitalhof, Museum Biberach. Karten gibt es beim Stadtführer. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt sechs Personen. Erwachsene zahlen zehn Euro. Kinder bis zehn Jahre gehen kostenlos mit. Schüler ab elf Jahre und Studenten erhalten 50 Prozent Ermäßigung. Weitere Infos und individuelle Buchungen unter Telefon 07351/51-165, per E-Mail an tourismus@biberach-riss.de oder unter www.biberach-tourismus.de.