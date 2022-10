Stadtführung zum Thema Rassismus in der Stadtgeschichte

Tourismus Biberach bietet eine Vielzahl an Stadtführungen an. Am Sonntag, 9. Oktober, steht die Stadtführung „Rassismus in der Stadtgeschichte“ auf dem Programm, teilt die Stadt mit.

Rassismus, Antisemitismus, Kolonialismus und Fremdenfeindlichkeit habe es nicht nur in der „weiten“ Welt gegeben, sondern auch ganz konkret vor Ort in Biberach, heißt es in einer Ankündigung. Stadtführerin Christa Lauber beleuchtet dieses Thema bei der zweistündigen Führung „Rassismus in der Stadtgeschichte: Täter, Opfer, Profiteure“ durch Biberach.

Wie standen etwa Christoph Martin Wieland und seine Cousine Sophie La Roche zur Sklaverei und People of Colour? Was haben die Biberacher mit Kolonialismus zu tun und wie profitierten sie? Wie zeigte sich während des Hitlerfaschismus der Antisemitismus in der Stadt und der Rassismus im Lager Lindele? Und vor allem: Was kann die Gesellschaft und jeder Einzelne gegen Rassismus beitragen? Beginn der zweistündigen Stadtführung ist um 14 Uhr, Erwachsene zahlen 10 Euro.

Auf Fragen wie: Was hat es mit dem Esel auf dem Marktplatz auf sich, wo steht das älteste Haus Biberachs und gibt es eigentlich noch Biber in der Stadt? gibt es bereits zuvor, am Samstag, 8., und Mittwoch, 12. Oktober, auf dem Historischen Stadtrundgang, der zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Biberach führt. Neben dem Marktplatz und dem Rathaus stehen bei dem Stadtspaziergang durch die Altstadt die simultane Stadtpfarrkirche St. Martin wie auch der Hospital zum Heiligen Geist, das Komödienhaus und der Weberberg auf dem Programm.

Bei der zweistündigen Stadtführung am Samstag mit Stadtführerin Biljana Wieland wird auch der Weiße Turm besichtigt. Erwachsene zahlen 10 Euro. Die Stadtführung am Mittwochnachmittag mit Stadtführerin Gerda Fuchs dauert eineinhalb Stunden und kostet 8 Euro. Beginn ist jeweils um 14 Uhr.

Treffpunkt für alle Führungen ist der Spitalhof, Museum Biberach. Karten sind direkt bei den Stadtführern erhältlich. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt sechs Personen. Kinder bis zehn Jahre gehen kostenlos mit. Schüler ab elf Jahre und Studenten bekommen auf den regulären Preis 50 Prozent Ermäßigung.