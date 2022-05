Stadtführung unter dem Motto „Starke Frauen“

Seit Anfang Mai bietet Biberach wieder mindestens drei Stadtführungen in der Woche an. Am Sonntag, 8. Mai, steht passend zum Muttertag die Führung „Starke Frauen, starke Geschichten“ auf dem Programm. Stadtführerin Edeltraud Garlin stellt in Wort und Bild die Lebensgeschichte von Frauen, die in Biberach gelebt haben, vor. Die zweistündige Führung beginnt um 14 Uhr, Erwachsene zahlen acht Euro.

Schon einen Tag davor, am 7. Mai, können Interessierte den historischen Stadtrundgang mit Stadtführer Bernd Otto begleiten. Die Besichtigung der evangelischen Spitalkirche und der simultanen Stadtpfarrkirche St. Martin sowie die Besteigung des Weißen Turms stehen auf dem Programm der zweistündigen Stadtführung. Beginn ist um 14 Uhr, Erwachsene zahlen acht Euro.

Am Mittwoch, den 11. Mai, zeigt Stadtführerin Gerda Fuchs die historischen Schätze bei einem eineinhalbstündigen historischen Stadtrundgang durch Biberach. Erwachsene zahlen sechs Euro, Beginn ist um 14 Uhr. Treffpunkt der Führungen, wenn nicht anders angegeben, ist der Spitalhof am Museum Biberach. Karten sind direkt beim Stadtführer erhältlich.