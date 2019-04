Stadtforum mit Biberacher Ostereiermarkt zufrieden

Der Verein Stadtforum Biberach ist mit dem Verlauf des zweiten Biberacher Ostermarkts und der Zahl der Besucher zufrieden. Der AOK-Parkplatz sei auf Grund seiner Lage der ideale Spielplatz für kleinere Kinder.

Die Bebauung, die den Platz umschließt, sorge für Geborgenheit und heimelige Atmosphäre, schreibt der Verein in einer Mitteilung. Kinder bemalten Eier, formten mit Ton oder liefen auf Stelzen. Musiker Elli unterhielt mit lustigen Mitmachliedern. Das bunte Treiben auf dem Platz zeige, dass in Biberach Potenziale brach liegen würden, so der Verein in seiner Mitteilung weiter.

Ein großes Thema für das Forum sei in den Quartieren die Aufenthaltsqualität zu verbessern. Der Hebel, der hier anzusetzen sei, seien die Parkplätze.