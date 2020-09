Stadtduell steht im Fokus

Im Stadtduell trifft der FV Biberach II am kommenden Spieltag in der Fußball-Kreisliga A I auf den FC Wacker Biberach. Der SV Winterstettenstadt reist nach Unterschwarzach. Der SV Stafflangen empfängt den SV Kirchdorf. Die Partie in Dettingen wird am Sonntag um 17 Uhr angepfiffen. Anstoß bei allen anderen Spielen ist am Sonntag um 15 Uhr.

Im Fokus des zweiten Spieltags in der Kreisliga A I steht das Stadtderby zwischen den FV Biberach II und dem FC Wacker Biberach. Beide Teams starteten unterschiedlich in die neue Saison. Der Gast, der FC Wacker Biberach, kam zu einem klaren 5:0-Sieg über den SV Dettingen II und ist der erste Tabellenführer der neuen Spielzeit. Der FV Biberach II bezog eine knappe 1:2-Niederlage bei der SGM Muttensweiler/Hochdorf, wobei die Niederlage unglücklich zustande kam. Technisch konnte der FVB II auf der ganzen Linie überzeugen. Beide Mannschaften werden konzentriert in diese Begegnung gehen und es dürfte ein Spiel auf Augenhöhe werden. Und das, obwohl der FC Wacker Biberach auch in seinen Vorbereitungsspielen so manchen Gegner von seiner momentanen Stärke überzeugen konnte.

Auf dem Prüfstand

Mit 4:0 gewann der SV Winterstettenstadt zu Hause gegen den SV Ellwangen. Mit dem Sieg und besonders mit der Höhe des Erfolgs war im Vorfeld nicht zu rechnen. Am Sonntag steht der SVW nun bei der LJG Unterschwarzach auf dem Prüfstand. Die LJG holte in Kirchdorf einen Punkt. Ein Ergebnis, mit dem zu rechnen war.

Auch der SV Stafflangen setzte in Erolzheim mit seinem 4:1-Sieg schon mal ein Ausrufezeichen. Diesen guten Start muss auch er im Heimspiel gegen den SV Kirchdorf untermauern. Die Illertaler wissen nicht genau, wie sie das Remis gegen Unterschwarzach einschätzen sollen. Nach der Partie in Stafflangen werden sie klarer sehen.

Nicht wiederholen

Die SGM Erlenmoos/Ochsenhausen machte es dem favorisierten TSV Ummendorf richtig schwer. Dennoch stand die SGM nach dem Schlusspfiff mit leeren Händen da. Dies sollte sich im Heimspiel gegen die SGM Muttensweiler/Hochdorf nicht wiederholen. Nach der letzten guten Spielzeit will Erlenmoos/Ochsenhausen auch in dieser Saison wieder vorne mitspielen. Das Spiel findet in Ochsenhausen auf dem Hauptspielfeld statt.

Der TSV Ummendorf tritt beim SV Ellwangen an. Der SVE will vor eigenem Publikum sicherlich etwas gutmachen. Den Ummendorfern steht also wieder ein hartes Stück Arbeit bevor, der TSV ist aber trotzdem der Favorit in diesem Spiel.

Vorzeichen sprechen klar für Bellamont

Für eine Überraschung sorgten der FC Bellamont und der SV Erolzheim. Gastgeber Bellamont gewann gegen die SGM Rot/Haslach, womit nicht unbedingt zu rechnen war. Erolzheim überraschte in negativer Hinsicht mit der deutlichen Heimniederlage gegen Stafflangen. Die Vorzeichen sprechen also klar für den FC Bellamont.

Zwei Teams für die der erste Spieltag mit einer Niederlage endete, treffen mit dem SV Dettingen II und der SGM Rot/Haslach aufeinander. Die Dettinger „Zweite“ tat sich in der Kreisliga A schon immer schwer und es scheint so, als ob sich in der Spielzeit 2020/21 daran nicht viel ändern wird.