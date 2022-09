Stadtbuslinien bieten reduziertes Angebot in letzter Ferienwoche

Die Stadtwerke Biberach kündigen auch für die letzte Ferienwoche Fahrtausfälle im Stadtlinienverkehr an. Diese Zeit wird benötigt, um neues Fahrpersonal einzulernen und um den Schulstart vorzubereiten, heißt es als begründung in einem Schreiben.

Die beteiligten Partner setzen alles daran, dass zum Schulstart möglichst wieder das volle Fahrplanangebot zur Verfügung steht. Bis es soweit ist, wird in der letzten Ferienwoche auf der Stadtbuslinie 4 ein Stundentakt gefahren. Dies gilt morgens bis 10.26 Uhr auch für die Stadtbuslinie 5.

Im Einzelnen gilt: Fahrten der Linie 4 von Rindenmoos mit Ankunft zur Minute 25 (morgens 23) am ZOB/Bahnhof und Abfahrt zur Minute 27 Richtung Gewerbegebiet/Flugplatz werden verlässlich bedient. Fahrten in der Gegenrichtung ab Gewerbegebiet/Flugplatz mit Ankunft zur Minute 55 (morgens 53) am ZOB/Bahnhof und Abfahrt zur Minute 57 Richtung Rindenmoos werden ebenfalls gefahren.

Bis 10.26 Uhr gibt es auf der Linie 5 einen eingeschränkten Stundentakt. Hier werden Fahrten der Linie 5 von Mettenberg beziehungsweise Ellmannsweiler mit Ankunft zur Minute 25 am ZOB/Bahnhof und Abfahrt zur Minute 27 Richtung Rißegg gefahren. In der Gegenrichtung ab Rißegg werden Fahrten mit Ankunft zur Minute 56 am ZOB/Bahnhof und Abfahrten zur Minute 57 Richtung Mettenberg angeboten. Ab 10.27 Uhr werden alle Fahrten der Linie 5 normal gefahren. Die Stadtbuslinien 1, 2, 3 und 6 fahren wie üblich im Halbstundentakt.