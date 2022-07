Stadtbücherei sucht Mädchen und Jungen für Kinderjury

Die Biberacher Stadtbücherei such Kinder, die als Jurorinnen und Juroren die besten digitalen Spiele küren wollen. Mädchen und Jungen zwischen sechs und 16 Jahren, die gern Computer- und Konsolenspiele spielen, können sich ab sofort bei der Stadtbücherei als Kinderjury für den Tommi-Kindersoftwarepreis bewerben.

Trüffelhund Tommi sucht auch 2022 wieder die besten digitalen Spiele für Kinder. Aus allen Einreichungen wählt eine Jury aus Pädagogen, Wissenschaftlern und Journalisten die Nominierungen aus, dann kommt in rund 20 öffentlichen Bibliotheken eine Kinderjury zum Zuge. Wer sich für die Kinderjury bewerben wll, füllt einen Anmeldebogen aus, der nach Vorkenntnissen und Kompetenzen fragt. Die Bewerbungsformulare können unter www.kindersoftwarepreis.de heruntergeladen werden und sind auch in der Biberacher Stadtbücherei erhältlich. Bewerbungsschluss für die Kinderjury ist am 31. August, die Testphase läuft vom 19. September bis 13. Oktober. Die Preisverleihung findet am Sonntag, 23. Oktober, um 20 Uhr bei KiKa im Medienmagazin „Team Timster“ statt.