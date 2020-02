Stadtbücherei stellt neues Trimesterprogramm vor

In der Stadtbücherei liegt ab sofort das neue Trimesterprogramm zum Mitnehmen aus. Darin findet Interessierte alle Veranstaltungen, die von März bis Juni in der Bücherei stattfinden.

Angeboten werden unter anderem die fünfte „Nacht der lebenden Bücher“ und ein beeindruckender Multimedia-Vortrag von Joachim Heppler und Heribert Wettels über ihre Reise in den Niger. Aber auch zahlreiche Autorenlesungen, Ausstellungen, E-Life-Sprechstunden, Kinderveranstaltungen und vieles mehr sind geboten. Das Programm ist an der Information im Erdgeschoss der Stadtbücherei erhältlich.

Außerdem liegt es in den Kultureinrichtungen der Stadt Biberach, in Buchhandlungen, Arztpraxen, Cafés und Apotheken in der Biberacher Innenstadt aus. Den Newsletter der Stadtbücherei kann man kostenfrei auf der Homepage abonnieren.