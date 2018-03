Stadtbücherei freut sich über Lob der Nutzer

Die Stadtbücherei Biberach kommt bei ihren Nutzern gut an. Das zeigt die Auswertung einer Befragung vom vergangenen Herbst. Die vielen positiven Bewertungen, aber auch die kritischen Kundenanmerkungen, werden von heute, Dienstag, an in einer Ausstellung in der Lernwerkstatt der Stadtbücherei präsentiert.

293 Nutzer füllten den Bogen mit Fragen zur Stadtbücherei Biberach aus. 77 Prozent von ihnen kommen mehrmals im Monat in die Bücherei, 22 Prozent mehrmals wöchentlich. 74 Prozent halten sich dabei länger als 30 Minuten in der Bücherei auf. Diese Zahlen liegen nach Angaben der Bücherei deutlich über dem Durchschnitt der Vergleichsbibliotheken. „Die Auswertung zeigt, dass die Stadtbücherei auch als Ort des Lernens und Arbeitens und als Treffpunkt in der Freizeit genutzt wird“, sagt deren Leiter Frank Raumel.

88 Prozent der Befragten nutzen die Stadtbücherei zu Recherche zu Themen rund um Familie, Freizeit und Hobby. 43 Prozent suchen Informationen rund um Schule, Beruf und Studium.

Die Medienangebote der Stadtbücherei, insbesondere Romane, Sach- und Kinderbücher, werden zum Großteil als sehr aktuell, beziehungsweise aktuell wahrgenommen. Als weniger aktuell werden Filme, Musik und E-Books beurteilt.

Die Atmosphäre in der Bücherei empfinden 83 Prozent als angenehm. Niemand der Befragten empfindet die Atmosphäre als langweilig. 90 Prozent gaben dem Personal sehr gute oder gute Noten. Weniger zufrieden zeigten sich die Nutzer mit dem Online-Katalog (13 Prozent) und der Online-Bibliothek (zehn Prozent). Der Wunsch nach zusätzlichen Öffnungszeiten bleibt konstant bei rund 30 Prozent, Interesse gab es an einer Öffnung am Montag und an früheren Öffnungszeiten an Markttagen. Während 26 Prozent der Teilnehmer ausschließlich in die Bücherei kommen, verbinden 66 Prozent den Bibliotheksbesuch mit einem Einkauf.

Die Ergebnisse werden von 27. März bis 26. Mai in Form einer PowerPoint-Präsentation sowie als Ausstellung in der Lernwerkstatt der Stadtbücherei vorgestellt. Dort gibt es auch Hinweise auf eingeleitete Verbesserungen, sowie die Möglichkeit, konkrete Wünsche zu äußern.