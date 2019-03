Stadt will Ulmer-Tor-Straße attraktiver gestalten

Die Ulmer-Tor-Straße als östlicher Zugang aus Richtung Bahnhof zur Altstadt soll attraktiver werden. Der Bauausschuss des Gemeinderats hat deshalb das Landschaftsarchitekturbüro Koeber (Stuttgart) damit beauftragt, in diesem Jahr ein Konzept auszuarbeiten, wie das gelingen kann.

Mit dem erweiterten Parkhaus Ulmer Tor, den großen Bauprojekten am Ring sowie der anstehenden Umgestaltung des Bahnhofsumfelds kommt der Ulmer-Tor-Straße als Eingang zur Altstadt eine zunehmende Bedeutung zu. In der Vergangenheit wurde sowohl von Bürgern, Stadträten und vom Einzelhandel wiederholt gefordert, die Aufenthaltsqualität der Straße zu verbessern. Dies will die Stadtverwaltung nun angehen.

Die Verkehrsführung als Einbahnstraße mit Tempo-30-Regelung solle erhalten bleiben, erläuterte Stadtplanungsamtsleiterin Carola Christ. Die Straßenverkehrsordnung sieht vor, dass Radfahrer die Straße in beide Richtungen befahren dürfen. Auch das soll so bleiben. Aufgrund der Nähe zum Parkhaus schlägt die Stadtverwaltung vor, die Zahl der Parkplätze in der Ulmer-Tor-Straße (derzeit insgesamt 19 auf beiden Seiten) zu reduzieren und in Kurzzeitparkplätze umzuwandeln. Außerdem soll geprüft werden, ob dort Bäume gepflanzt werden können, um das Stadtklima zu verbessern und die Straße attraktiver zu machen. Auf Hochborde, die den Gehweg von der Fahrbahn abtrennen, soll verzichtet und außerdem ein Beleuchtungskonzept erarbeitet werden. Bevor das Planungsbüro seine Arbeit beginnt, sollen die Ideen den Anliegern vorgestellt und deren Rückmeldungen eingeholt werden.

Seiner Fraktion sei es wichtig, dass in der Straße eine „Wohlfühlatmosphäre“ entstehe, sagte Hubert Hagel (CDU). Gleichzeitig müsse man den dortigen Händlern den Rücken stärken und die Wirtschaftskraft erhalten. Er schlug vor, die Parkplätze auf der nördlichen Straßenseite aufzulösen, sie auf der südlichen Seite, von Bäumen durchbrochen, als normal bewirtschaftete Parkplätze zu erhalten.

Die SPD verfolge die Entwicklung der Ulmer-Tor-Straße mit einiger Sorge, sagte Lutz Keil. Einige Häuser seien sorgfältig hergerichtet worden, „andererseits erleben wir dort den Niedergang des Einzelhandels“. Die Straße verfüge „nicht über die Premiumqualität, die zum Verweilen einlädt“. Man müsse nun etwas Radikales wagen, sagte Keil und sprach sich für ein komplettes Entfallen der Parkplätze aus. Lediglich vor den Arztpraxen solle es Haltemöglichkeiten geben. Stattdessen sollten mehr Bäume gepflanzt werden.

Der Gang durch die Ulmer-Tor-Straße sei für Fußgänger derzeit unangenehm, weil auch Radfahrer die Gehsteige nutzten, sagte Flavia Gutermann (Freie Wähler). Hier müssten für Radler bessere Lösungen gefunden werden. „Einige Parkplätze müssen sicher weg, aber nicht alle“, sagte sie. Diese seien wichtig für den Einzelhandel.

Für die Entfernung der Parkplätze sprach sich Silvia Sonntag (Grüne) aus. „Bisher haben wir dort die Dominanz des Autoverkehrs.“

Auch Alfred Braig (FDP) plädierte dafür, dass eine klare Regelung für die Radfahrer getroffen werden müsse. Er sprach sich für einen Erhalt zumindest eines Teils der Parkplätze aus. Das sei schon wegen der Arztpraxen wichtig: „Wer gesundheitlich gehandicapt ist, den kann man nicht einfach ins Parkhaus schicken.“ Gegen Bäume habe seine Fraktion nichts, so Braig.