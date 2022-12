Stadt weist auf Regeln für die Silvesternacht hin

Der Biberacher Marktplatz ist in der Silvesternacht ein beliebter Treffpunkt zum Feiern. Polizei, Feuerwehr, Rotes Kreuz und Stadtverwaltung wünschen sich eine fröhliche, stimmungsvolle Silvesterfeier ohne Personen- und Sachschäden. Werden Regeln eingehalten, steht dem auch nichts im Wege. Auf diese Regeln weist die Stadtverwaltung hin.

Demnach dürfen in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie Fachwerkhäusern keine pyrotechnischen Gegenstände abgebrannt werden – zum einen wegen der Lärmbelästigung, zum anderen besteht in historischen Stadtkernen mit engen Gassen und alten Gebäuden hohe Brandgefahr. Viele Fachwerkhäuser sind verputzt und von außen als solche nicht zu erkennen. Raketen sind besonders gefährlich, denn sie können sich im Dachgebälk oder zwischen Dachplatten verfangen. Ebenso ist das Abbrennen von Feuerwerkskörpern in der Umgebung von Treibstofflagern, Tankstellen und sonstigen Gebäuden oder Anlagen, die besonders brandempfindlich sind, verboten.

Generell muss mit Feuerwerkskörpern bewusst umgegangen werden. Dabei sind Altersgrenzen, Gebrauchs- und Sicherheitsanweisungen zu beachten. Verstöße können mit einem Bußgeld geahndet werden. Schlimmer könnte sich jedoch ein möglicher Schaden auswirken, für den der Verursacher haftet. Wer Feuerwerkskörper in dicht gedrängter Menschenmenge zündet oder in sie hineinwirft, handelt grob fahrlässig. Bei aller Festfreude und Partystimmung sollte sich jeder so verhalten, dass die Gesundheit und das Eigentum anderer nicht gefährdet wird.

Die Verantwortlichen bei Polizei, DRK, Feuerwehr und Stadtverwaltung haben Vorsorge getroffen. Die Polizei ist um Mitternacht verstärkt am Marktplatz präsent, auch Alkoholkontrollen gibt es. Das Deutsche Rote Kreuz steht mit einem Krankentransportfahrzeug auf dem Marktplatz, auch die Feuerwehr ist vor Ort. Um Gefahren durch Feuerwerkskörper oder Funkenflug zu vermeiden, werden Haus- und Wohnungsbesitzer gebeten, Dachfenster und -luken geschlossen zu halten.

Das Ordnungsamt der Stadt weist auf die Anzeigepflicht hin. Wer erstmals Kleinfeuerwerk (Klasse II) und Feuerwerksspielwaren (Klasse I) verkaufen will, muss dies vorher beim Ordnungsamt schriftlich anzeigen. In der Anzeige sind die mit der Leitung des Betriebs beauftragten Personen anzugeben. Feuerwerkskörper der Klasse II dürfen erst ab Donnerstag, 29. Dezember, verkauft werden, nicht aber an Personen unter 18 Jahren, die sie ohnehin nicht abbrennen dürfen. Darauf muss durch Aushang aufmerksam gemacht werden. Händler werden gebeten, die Abgabe- und Lagerbestimmungen zu beachten. Feuerwerkskörper der Klasse II dürfen nur am 31. Dezember und am 1. Januar abgebrannt werden.