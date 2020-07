Stadt verlängert 20-Jahresvertragmit Ewa Riss Netze

Die Stadt Biberach hat mit der Ewa Riss Netze einen neuen Konzessionsvertrag über die Stromversorgung abgeschlossen. Der bisherige Vertrag lief nach Angaben der Stadtverwaltung nach 20 Jahren aus. Der neue beginnt am 1. Januar 2021 wiederum für 20 Jahre und gewährt der Ewa Riss Netze die Wegenutzungsrechte für die Planung, den Bau, den Betrieb und die Instandhaltung der Stromversorgungsleitungen und Anschlüsse im gesamten Stadtgebiet einschließlich der Ortsteile. Die Stadt erhält von der Ewa Riss Netze eine Konzessionsabgabe als Ausgleich dafür, dass der Netzbetreiber die Leitungen auf öffentlichem Grund verlegen darf. Oberbürgermeister Norbert Zeidler (r.) und Roland Herrmann, Geschäftsführer der Ewa Riss Netze, (mit im Bild: Kämmereiamtsleiterin Margit Leonhardt) unterzeichneten den Vertrag. „Das Stromnetz ist in einem guten Zustand. In den vergangenen fünf Jahren haben wir im Durchschnitt rund 1,5 Millionen Euro jährlich ins Netz investiert. Und auch in Zukunft möchten wir weiter investieren, denn die Versorgungssicherheit hat für uns oberste Priorität“, sagt Roland Herrmann. Das Mittel- und Niederspannungsnetz des Netzbetreibers hat derzeit eine Länge von circa 630 Kilometern mit knapp 22 500 Anschlüssen. OB Norbert Zeidler lobte die Ewa Riss Netze als „starken und verlässlichen Partner.