Stadt verbessert Radweg entlang der Königsbergallee

Die Stadt Biberach lässt während der Sommerferien den Belag der südlichen Seite der Königsbergallee (Fahrtrichtung Memminger Straße) sanieren. Damit einher gehen sollen auch Ergänzungen und Verbesserungen des Radwegs in diesem Bereich. Der Bauausschuss des Gemeinderats begrüßt die Maßnahme.

Eigentlich hätte dieses Jahr die Ortsdurchfahrt des Teilorts Mettenberg saniert werden sollen. Weil es dort allerdings noch Abstimmungsbedarf in verschiedenen Punkten gibt, wird nun die Sanierung des Fahrbahnbelags auf der südlichen Seite der Königsbergallee vorgezogen. Der Belag auf der nördlichen Seite wurde bereits voriges Jahr erneuert.

Die Stadt nutzt diesen Umstand, um auch die Radwegsituation entlang der Königsbergallee zu verbessern und auf einen modernen Standard zu bringen. Derzeit sind die Radler gemeinsam mit den Fußgängern auf einer von der Straße abgesetzten Fahrspur unterwegs. Eigene Signalanlagen gibt es nicht, die Radfahrer müssen die Fußgängerampeln nützen, um zum Beispiel die Rollinstraße zu kreuzen. Dies führt zu Wartezeiten und entspricht aus Sicht der Stadt nicht den heutigen Anforderungen an ein gleichberechtigtes und attraktives Radwegenetz. Im Bereich Einmündung in die Waldseer Straße führt er Radweg zudem über einen Abschnitt mit Kopfsteinpflaster.

Geplant ist nun, parallel zum Autoverkehr einen 1,85 Meter breiten Radstreifen anzulegen oder einen 1,50 Meter breiten Schutzstreifen, falls die Straßenbreite nicht ausreicht. Für den Autoverkehr entstehen dadurch keine Einschränkungen. Auf der langen Brücke über die Bahnlinie sowie zwischen Waldseer Straße und Rollinstraße bleibt die Aufteilung von gemeinsamem Geh- und Radweg wie bisher bestehen, weil dort wenige Fußgängeraufkommen sei, so die Stadtverwaltung. Im Bereich der Ausfahrt beim Liebherr-Werk wird der Radweg auf der Fahrbahn rot markiert, ebenso eine Linksabbiegerspur für Radfahrer in die Memminger Straße in Fahrtrichtung Ulm. Dazu müssen zwei Verkehrsinseln in diesem Bereich verkleinert werden. Die Kosten für die Radwegverbesserung betragen rund 100 000 Euro.

Die Maßnahme bedeute eine deutliche Verbesserung für den Radverkehr in diesem Bereich, sagte Friedrich Kolesch (CDU). Sie finde gut, dass das gefährliche Kopfsteinpflaster an der Waldseer Straße verschwinde, sagte Gabriele Kübler (SPD). Die rot eingefärbten Fahrspuren im Einmündungsbereich der Memminger Straße halte sie aber für gefährlich. „Die Farbe nutzt sich leicht ab.“ Auch Manfred Wilhelm (Grüne) sah die Planung im Bereich der Einmündung aus Richtung Liebherr-Werk kritisch. „Ich bin mir nicht sicher, ob das dort nicht gefährlich ist.“ Er enthielt sich bei der Abstimmung, der Rest des Ausschusses stimmte für die Maßnahme.