Stadt- und Kreisjugendring feiern

Der Stadtjugendring Biberach (SJR) und der Kreisjugendring Biberach (KJR) feiern dieses Jahr ihr 70- beziehungsweise 75-jähriges Bestehen. Zum Jubiläumsabend kamen neben aktiven Delegierten der Jugendringe auch Ehemalige und Wegbereiter sowie Stadt- und Kreisräte ins Jugendhaus Biberach.

Nach einer kurzen Begrüßung lud der Vorsitzende des KJR, Andreas Heinzel, alle Gäste ein, sich in einer Reihe nach dem Zeitpunkt ihres ersten Kontakts mit einem der Jugendringe im Saal aufzustellen. Diese Zeitpunkte reichten von 1958 bis 2022, wie es in einer Mitteilung des KJR heißt. Dann forderte Heinzel einige auf, von ihren Erlebnissen mit der Kinder- und Jugendarbeit zu berichten. Dabei kam ein vielfältiger Erfahrungsschatz zum Vorschein: einige Anwesende konnten von Jugendaustauschen in den Jahren 1958 und 1959 nach Wales berichten und ganz neue Kontakte gab es in diesem Sommer, als Kreistagsmitglieder vom Kreisjugendring zum Besuch des Hölzle eingeladen wurden. „Es war für mich toll zu sehen, wie Ferienprogramme ablaufen und welch ein Organisationsapparat dahintersteckt“ berichtet CDU-Kreisrat Alexander Wenger.

Landrat Mario Glaser hob besonders die Arbeit der Geschäftsstelle des Kreisjugendrings hervor, die dem Landkreis viel wert sei. Er sagte; „Gerade in der Coronazeit zeigten die Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle eine unglaubliche Flexibilität und Innovationskraft, wenn es darum ging „ihre Vereine“ am Ball zu halten. Digitalisierung, Videokonferenzen, Unterstützungsangebote und Projekte trotz Corona, einfach klasse!“

Verena Fürgut, Leiterin des Amts für Bildung, Betreuung und Sport der Stadt Biberach, zeigte in ihrem Grußwort schwerpunktmäßig die Aktionen des Stadtjugendringes auf. So sei es in den 70 Jahren schon immer eine Herausforderung gewesen, geeignete Räume für Kinder- und Jugendarbeit zu finden.

Im Anschluss an den offiziellen Teil hatten alle Gäste die Möglichkeit, eine kleine Ausstellung mit Highlights der vergangenen Jahre von Stadt- und Kreisjugendring Biberach zu besichtigen und sich über prägende Erlebnisse in der Jugendarbeit auszutauschen.