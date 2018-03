Stadt und Ewa Riss unterzeichnen Gaskonzession

Die Stadt Biberach hat sich für eine Verlängerung des Gaskonzessionsvertrags mit der ortsansässigen Firma Ewa Riss Netze um weitere 20 Jahre entschieden. Vergangene Woche wurde der neue Konzessionsvertrag von Oberbürgermeister Norbert Zeidler und Oliver Simonek, Geschäftsführer der Ewa Riss Netze, unterzeichnet.

Der Vertrag beinhaltet, dass die Stadt Biberach die Wegenutzungsrechte für die Planung, den Bau, den Betrieb und die Instandhaltung der Gasversorgungsleitungen und Anschlüsse im Netzgebiet der Stadt inklusive aller Teilorte an die Ewa Riss Netze vergibt. Zudem übernehmen die Mitarbeiter der Ewa Riss Netze das Störungsmanagement. Das örtliche Gas-Verteilnetz der Stadt Biberach umfasst derzeit rund 5200 Hausanschlüsse und beläuft sich auf eine Länge von rund 235 Kilometer.

„Die sichere Gasversorgung der Stadt konnten wir bereits in den vergangenen 20 Jahren gewährleisten und sind sicher, dass dies in den nächsten 20 Jahren ebenso gut funktioniert”, so Oliver Simonek, Geschäftsführer der Ewa Riss Netze GmbH.

„Wir freuen uns auf die weiterhin gute Zusammenarbeit. Mit der Ewa Riss Netze haben wir einen verlässlichen Partner an der Hand“, sagt Oberbürgermeister Norbert Zeidler.