Stadt sucht Fotos zum Thema „Heimat“

Die Stadt Biberach ruft in Vorbereitung auf die Heimattage Baden-Württemberg 2023 in Biberach zum Fotowettbewerb unter dem Motto „Mein Stück Heimat“ auf. Interessierte können mitmachen und gewinnen, heißt es in einer Vorschau der verwaltung.

Die Heimattage 2023 stehen vor der Tür. Aber was ist eigentlich Heimat? Wie beschreibt man Heimat? Sind es vertraute Landschaften, der Geburtsort, Familie, Freunde oder vielleicht sogar der Lieblingsverein, ein Lieblingsgericht? Gibt es einen Lieblingsplatz unter einem schattigen Baum oder in einer kuscheligen Sofaecke? In Vorbereitung auf die Heimattage Baden-Württemberg 2023 in Biberach sind alle dazu eingeladen, zu zeigen, was Heimat für jeden Einzelnen bedeutet.

Interessierte können ihr bestes Heimat-Foto mit dem Betreff „Mein Stück Heimat“ bis spätestens Sonntag, 20. November, per E-Mail an Heimattage@Biberach-Riss.de senden und den Satz „Heimat ist für mich…“ vervollständigen. Zudem sollte man dem Bild einen Titel geben und kurz erzählen, was es darstellt und wo es aufgenommen wurde.

Nach Einsendeschluss wird eine Jury die schönsten Bilder küren. Den fünf Bestplatzierten winken tolle Preise, darunter ein Segelflug über Biberach. Außerdem werden die besten Fotos als Postkarten im Rahmen der Heimattage 2023 veröffentlicht. Teilnehmen kann jeder Fotoamateur im Alter von mindestens 16 Jahren.