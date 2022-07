Stadt schließt Grillplätze in Waldnähe

Aufgrund der aktuell extrem trockenen Witterung und der damit verbundenen hohen Waldbrandgefahr, hat die Stadt Biberach sämtliche Grillplätze in Waldnähe geschlossen und deren Nutzung untersagt. Das teilte die Stadt in einer Pressemitteilung am Mittwoch mit. Betroffen sind demnach unter anderem die öffentlichen Grillstellen auf der Rißinsel, auf dem Spielplatz in Winterreute und im Burrenwald. Zuwiderhandlungen können als Ordnungswidrigkeit nach dem Landeswaldgesetz geahndet werden.

Die drei genannten Grillplätze würden noch entsprechend ausgeschildert, das Verbot gelte aber generell für Grillplätze in Waldnähe und so lange, wie es die Witterung erfordert, hieß es von Seiten der Stadt. Die Aufhebung werde über die Presse kommuniziert. Außerdem weise die Stadt darauf hin, dass offenes Feuer in Wäldern ebenso wie Rauchen verboten sei. Brände könnten außerdem auch durch brennende Zigaretten, Flaschen und Glas und heiße Katalysatoren von Autos entstehen.