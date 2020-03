Stadt sagt Veranstaltungen mit mehr als 200 Besuchern ab

Der Verwaltungsstab der Stadt Biberach unter Leitung von Oberbürgermeister Norbert Zeidler hat Hinweise zum Umgang mit städtischen Veranstaltungen erarbeitet. Danach werden Veranstaltungen der Stadt mit mehr als 200 zu erwartenden Teilnehmern bis mindestens Ende März abgesagt.

„Wir sind erleichtert, dass die Testergebnisse der Kontaktpersonen der zwei Infizierten in Biberach negativ waren und wir alle Schulen und Kindertageseinrichtungen wieder öffnen konnten. Dennoch müssen wir alle weiterhin Sorge tragen, die Gefahr von Ansteckungsmöglichkeiten zu verringern, um nicht einer weiteren Verbreitung des Virus Vorschub zu leisten“, so Oberbürgermeister Zeidler in einer Pressemitteilung am Dienstag. Daher müsse bei Veranstaltungen mit Augenmaß abgewogen werden, ob sie stattfinden könnten.

Risikobewertung durch die Stadtverwaltung

Die Festlegung allein einer Personenzahl sei nach allgemeinen Erkenntnissen nicht ausreichend. „Wir erstellen daher bei allen städtischen Veranstaltungen, bei denen mit weniger als 200 Teilnehmern zu rechnen ist, eine Risikobewertung, die sich an den Hinweisen des Robert-Koch-Instituts für Großveranstaltungen orientiert“, so Zeidler. Entscheidend sei hierfür insbesondere, ob der zu erwartende Teilnehmerkreis relativ klar definiert sei.

Auf dieser Basis werden zum Bespiel Angebote der VHS beurteilt, deren Kurse prinzipiell stattfinden können. Im Einzelfall kann das Ergebnis der Risikobewertung aber dennoch eine Absage notwendig machen. Der Verwaltungsstab empfehle anderen Veranstaltern entsprechend vorzugehen. Als Hilfestellung wurde eine Handreichung erstellt, mit der die Hinweise des Robert-Koch-Instituts abgearbeitet werden können. Am Ende stehen eine Gesamtabwägung und die Entscheidung, ob die Veranstaltung abgesagt werden muss oder eventuell modifiziert stattfinden kann. Diese Anweisung gilt vorläufig bis einschließlich Sonntag, 29. März.

Jazzpreis soll nachgeholt werden

Die Verantwortlichen der Stadtverwaltung haben für die bis dahin anstehenden Veranstaltungen diese Risikobewertung vorgenommen und in Absprache mit den Veranstaltern entschieden, die nachfolgend aufgeführten Veranstaltungen abzusagen (siehe unten). Einige Absagen resultieren aus dem besonderen Risiko für Ältere. Stadtverwaltung und Veranstalter hoffen einige der Veranstaltungen noch im laufenden Jahr nachholen zu können. Dies gelte beispielsweise für den Jazzpreis, in dessen Vorbereitung seit mehr als einem halben Jahr viel Zeit und Energie gesteckt wurde. „Wir werden mit dem Jazzclub beraten, ob und wann ein Nachholtermin für den Wettbewerb stattfinden kann“, teilt das Kulturamt mit.

Sitzungsbetrieb geht vorerst weiter

Der Sitzungsbetrieb des Gemeinderats und seiner Ausschüsse soll nach Auskunft von Pressesprecherin Andrea Appel zunächst wie geplant weitergehen. Zur Sitzung des Bauausschusses am Montagabend hatte die Verwaltung an der Tür des Ratssaals ein Hinweisschild angebracht. Darauf bittet die Stadt Menschen, die sich in den vergangenen zwei Wochen in einem der Corona-Risikogebiete aufgehalten haben, zum Schutz der anderen Sitzungsteilnehmer nicht an der Sitzung teilzunehmen. Diesen Hinweis wiederholte Baubürgermeister Christian Kuhlmann zu Beginn der Sitzung am Montag nochmals mündlich. Man erwarte aber von Sitzungsteilnehmern und -gästen generell, dass sie nicht an einer Sitzung teilnehmen, wenn sie an einer ansteckenden Krankheit litten, so Appel.

Das ist abgesagt:

11.03.: Wieland-Lesung, Haus der Archive

11.03.: Musikschulorchester-Konzert, PG/WG

13.03.: Voyage des Cordes Harfenquartetts, Komödienhaus

13.03.: Vortrag „Die Donau in der Wachau“, Vhs

14.03.: Vortrag „Allerlei Schwäbisches“, Vhs

14.03.: „Biberach feiert“ – Clubnacht

14.03.: Dialekt-Poetry-Slam – Schwaben versus Bayern, Gigelberghalle

15. bis 21.03.: Rückengesundheitswoche

15.03.: Vortrag „Arzt-Patienten-Forum – Rückenschmerzen“, Vhs

18.03.: Vortrag „Kinderarmut und Bildung“, Vhs

20.03.: Vortrag „Menschenwanderungen gestern und heute“, Vhs

21.03.: Biberacher Jazzpreis, Gigelberghalle

22.03.: Vortrag „Hölderlin“, Vhs

22.03.: Filmseminar, Vhs

22.03.: Konzert des Jugendsinfonieorchesters, Gigelberghalle

27.03.: Konzert der Kleinen Schützenmusik, KSK

27.03.: Ikebana-Vorführung, vhs

28.03.: Kinderkino Klappe, Traumpalast

29.03.: Kinderfest, Gigelberghalle

29.03.: Führung im Haus der Archive