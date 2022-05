Stadt legt Flyer mit Eltern-Kind-Angeboten auf

Um ukrainischen Eltern mit jüngeren Kindern die Ankunft in Biberach zu erleichtern, bieten mehrere Organisationen in Biberach Spielgruppen, Mutter-Kind-Treffen, kulturelle und Sprachangebote an. Einen Überblick über die einzelnen Angebote gibt ein neuer Informationsflyer der Stadt Biberach in deutscher und ukrainischer Sprache. Das teilt die Stadt mit. Alle im Flyer aufgeführten Angebote sind für ukrainische Geflüchtete kostenlos. Sprachliche Vorkenntnisse sind für die Teilnahme nicht erforderlich.Ukrainische Frauen, die sich Unterstützung und Austausch rund um die Themen Schwangerschaft und Geburt wünschen, sollten beim Mütter-Treff der Caritas vorbeischauen. Einen weiteren Treffpunkt für Frauen bietet das Biberacher Familienzentrum. Während sich die Mütter miteinander austauschen, können sich Kinder bis sechs Jahre beim Spielen austoben. Für Kinder bis zehn Jahre und deren Eltern bietet der Sprachheilkindergarten eine Spiel- und Bastelgruppe an. Ukrainische Kinder, die gerne künstlerisch aktiv sind, haben die Möglichkeit, an den Kinderatelier-Kursen der Jugendkunstschule teilzunehmen. Mit einer Stadtführung sollen Geflüchtete Biberach in kürzester Zeit besser kennenlernen. Auch die Stadtbücherei und die Bruno-Frey-Musikschule beteiligen sich.

Der Informationsflyer ist beim städtischen Integrationsbeauftragten Daniel Poßeckert im Biberacher Rathaus zu folgenden Zeiten erhältlich: Montag bis Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr oder nach Vereinbarung. Wer Fragen zu den Angeboten hat, erreicht den Integrationsbeauftragten auch unter Telefon 07351 / 51 91 99 oder per E-Mail an d.posseckert@biberach-riss.de.