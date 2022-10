In drei Onlinevorträgen geht es im November um Genderaspekte in der Klimapolitik sowie die Themen Klimaneutralität und nachhaltige Ernährung. Das meldet die Volkshochschule Biberach, die den Vorträgen die Überschrift „Stadt.Land.Welt - Web“ gegeben hat.

Die Inhalte im Einzelnen:

„Gender trifft Erderwärmung - was hat die Klimakrise mit Geschlechtergerechtigkeit zu tun?" heißt das Thema, über das die Ethnologin Sarah Louis Montgomery am Mittwoch, 2. November, von 19 bis 20.30 Uhr referiert. Geschlechterrollen bestimmen überall auf der Welt den sozialen Status, die Arbeitsaufteilung, Zugänge zu Ressourcen und politische Teilhabe von Mädchen und Frauen. Die Referentin wird laut Mitteilung aufzeigen, warum und wie Genderaspekte in der Klimapolitik stärker berücksichtigt werden müssen.

Unter dem Titel „Klimaneutral – wie geht das?!“ steht am Mittwoch, 16. November, die Frage im Mittelpunkt, wie wir eine „klimaneutrale Gesellschaft“ erreichen und selbst als Verbraucher dazu beitragen können. Kai Niebert, Nachhaltigkeitsforscher und Professor an der Universität Zürich, beleuchtet von 19 bis 20.30 Uhr das Thema anhand von Praxisbeispielen.

Das Thema des letzten Vortrags am Mittwoch, 30. November, von 19 bis 20.30 Uhr lautet „Überflüssiger Überfluss – wie geht nachhaltige Ernährung?“ Ein Drittel der deutschen Wocheneinkäufe wird im Müll entsorgt. Knapp die Hälfte davon könnte noch gegessen werden. Der globale Lebensmittelsektor verbraucht 30 Prozent aller genutzten Energie. Es referieren Roland Schüren, Bäckermeister und Leiter eines traditionsreichen Familienbetriebs und Roman Herre, Agrarreferent bei der Menschenrechtsorganisation FIAN.

Für die Teilnahme ist eine Anmeldung mit Angabe der E-Mail-Adresse notwendig. Anmeldungen sind möglich unter www.vhs-biberach.de, per E-Mail an vhs@biberach-riss.de oder telefonisch unter der Nummer 07351 / 51-338.