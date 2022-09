Stadt lädt zur mobilen Bürgerversammlung ein

Die Stadtverwaltung Biberach lädt für Donnerstag, 15. September, zur mobilen Bürgerversammlung ein. Es werden mit dem Rad verschiedene Stationen im nördlichen Bereich Biberachs angesteuert. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Zugang zum Bahnhof in der Freiburger Straße.

Mobile Bürgerversammlungen gab es bereits in den vergangenen Jahren. Dieses Jahr sind Themen aktuell, die zu Fuß nicht in einer vertretbaren Zeit erreicht werden könnten. Daher lädt die Stadtverwaltung alle Interessierten zur mobilen Bürgerversammlung mit dem Rad ein, um mit Bürgermeister Kuhlmann und verschiedenen Vertretern der Verwaltung Interessantes zu aktuellen und geplanten Projekten zu erfahren und eigene Sichtweisen einzubringen.

Dieses Mal werden mit dem Rad verschiedene Stationen im nördlichen Stadtgebiet angefahren. Themen sind unter anderem die Umgestaltung des Bahnhofareals, die Renaturierung des Rißkanals, Wohnen und Verkehr in der Birkendorfer Straße, Starkregenschutzmaßnahmen im Röhrenöschle und das Innovations- und Technologietransferzentrum Plus (ITZ+) in der Hubertus-Liebrecht-Straße.

Es besteht die Möglichkeit, die ganze Veranstaltung zu begleiten oder auch nur gezielt einzelne Stationen zu besuchen. Insgesamt fünf Stationen werden mit dem Fahrrad angesteuert. Treffpunkt ist in der Freiburger Straße am Zugang zum Bahnhof. Das Ende der Veranstaltung wird gegen 19 Uhr im benachbarten Gebäude der Hochschule Biberach (PBT) sein. Sollte es anhaltend regnen, muss die Veranstaltung leider abgesagt werden.