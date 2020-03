Stadt kontrolliert Corona-Regelungen und stockt Streifen auf

Diese nach den Leitlinien der Bundesregierung und der Regierungschefs der Bundesländer getroffenen Regelungen dienen dem einheitlichen Vorgehen zur weiteren Beschränkung sozialer Kontakte im öffentlichen Bereich und sind angesichts der Corona-Pandemie erforderlich. Die Stadt werde die Einhaltung der Bestimmungen mit dem Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) kontrollieren.

So sollen die Inhaber von Geschäften, die nicht mehr geöffnet haben dürfen, darauf hingewiesen werden, wenn sie dies trotzdem noch tun, sagt Pressesprecherin Andrea Appel. Ebenso hat der KOD, dessen Streifen durch weitere Mitarbeiter der Stadtverwaltung aufgestockt werden sollen, die Spiel- und Bolzplätze im Blick, die auch nicht mehr genutzt werden dürfen. „Wir werden sie verstärkt bestreifen und appellieren an die Vernunft der Bürger“, so Appel.

Appell zu rücksichtsvollem Verhalten

„Vor allem älteren Menschen und Menschen mit Vorerkrankung muss jetzt unser aller Fürsorge gelten“, sagt OB Norbert Zeidler. Denn: Ältere Mitbürger sowie Menschen mit Vorerkrankungen gelten als Corona-Risikogruppen. „Wenn wir die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamen wollen, sind wir alle gefordert, Kontakte und das öffentliche Leben zu minimieren,“ so Zeidler weiter. Die Stärke eines Gemeinwesens zeige sich ganz besonders im besonnenen und rücksichtsvollen Verhalten in und im Umgang mit schwierigen Situationen.