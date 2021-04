Stadt Biberach unterstützt private Müllsammelaktion

Christina Schmid aus Ringschnait und Anita Parusel aus Ochsenhausen möchten den Landkreis sauberer machen (SZ berichtete). Daher rufen die beiden Frauen auch alle Biberacherinnen und Biberacher auf, sich an der ersten kreisweiten Gemeinschaftsmüllsammelaktion am Samstag, 10. April, zu beteiligen. Die Stadtverwaltung Biberach unterstützt die private Initiative, indem sie eine Abgabestelle für den gesammelten Müll beim Bauhof einrichtet.

Wer draußen unterwegs ist, stellt fest, dass sich in der Natur, auf Spielplätzen, an Radwegen, in Böschungen und Grünanlagen Dinge finden, die dort nicht hingehören: Einwegbecher, Mundschutz, Flaschen, Plastik, Zigarettenschachteln und weiteres mehr. Anita Parusel und Christina Schmid möchten dies nicht länger hinnehmen: Sie rufen daher auf, sich an der Müllsammelaktion am Samstag, 10. April, zu beteiligen. Ausgerüstet mit einem stabilen Müllsack – oder am besten gleich zwei, um Glas getrennt sammeln zu können – Handschuhen und eventuell einem Greifer oder einer Zange, um den Müll besser einsammeln zu können sowie eventuell einer Warnweste, kann es losgehen.

Die Biberacher Stadtverwaltung unterstützt die Aktion gerne und hat beim städtischen Baubetriebsamt in der Wolfentalstraße 16 am Samstag, 10. April, einen Bereitschaftsdienst eingerichtet. Dort kann gesammelter Müll zwischen 10 und 12 und zwischen 16 und 18 Uhr abgegeben werden. Beim Müllsammeln sind die Coronaregeln einzuhalten.