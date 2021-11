Stadt Biberach erweitert Impfmöglichkeit

Nachdem die Resonanz auf die mobilen Impfaktionen samstags im Biberacher Rathaus unerwartet hoch ausgefallen ist, wird das Angebot erweitert und in die Biberacher Stadthalle verlagert.

Allein bei der Impfaktion am vergangenen Samstag wurden mehr als 200 Impfungen verabreicht. Das provisorische Impfzentrum im Biberacher Rathaus kam damit an seine Belastungsgrenze. Geimpft wird daher zukünftig im Hans-Liebherr-Saal in der Biberacher Stadthalle jeweils samstags von 9 bis 12 Uhr sowie Montag bis Freitag täglich von 17 bis 19 Uhr. Das neue Angebot startet am Samstag, 6. November. Es werden Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen angeboten. Verimpft werden die Impfstoffe der Hersteller Biontech, Johnson & Johnson und Moderna. Wer sich impfen lassen möchte, muss keinen Termin vereinbaren. Mitgebracht werden sollte lediglich der Personalausweis und falls vorhanden ein Impfpass.

Die bereits geplanten Impfaktionen am Mittwoch, 3. November, von 9 bis 12 Uhr sowie am Freitag, 5. November, von 16 bis 19 Uhr werden von dieser neuen Regelung nicht berührt und finden im Foyer des Rathauses statt.