Stadt Biberach bringt eigenes Corona-Hilfspaket auf den Weg

Die Folgen der Corona-Pandemie belasten viele Personengruppen auch finanziell. Oberbürgermeister Zeidler hat nach Rücksprache und im Einvernehmen mit den Fraktionssprechern ein Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht, um Biberacher Bürger sowie kleine und mittlere Unternehmen direkt zu unterstützen. Dies teilte die Stadtverwaltung am späten Dienstagabend mit.

Keine Kitagebühren für April

Familien und Alleinerziehende, deren Kinder eine Kinderbetreuungseinrichtung in Biberach besuchen, egal ob diese sich in städtischer, kirchlicher oder freier Trägerschaft befindet, werden für einen Monat von der Kitagebühr befreit. Die Beiträge für den Monat April werden nicht erhoben. Eine Antragstellung ist nicht erforderlich. „Auch wenn wir es nicht zu vertreten haben, dass wir unsere Kinderbetreuungsangebote aktuell nur Notfällen anbieten dürfen, möchten wir mit dieser Leistung Familien entlasten“, sagt Oberbürgermeister Zeidler. Neben den knapp 200 000 Euro, die dies die Stadt kosten werde, verursache die Maßnahme einen nicht unerheblichen Verwaltungsaufwand. Hierfür danke er den zuständigen Mitarbeitern, die dies mit hohem Engagement möglich machten. Die Hospitalstiftung schließt sich dem Vorschlag der Stadt an und erhebt die Krippengebühren für den April ebenfalls nicht.

Stundungsmöglichkeiten für Gewerbetreibende

Die rund 2500 Gewerbetreibenden in Biberach sind von den Einschränkungen unterschiedlich betroffen. Zur Abfederung ihrer Einbußen sind in erster Linie Bund und Land zuständig. Hier wurden bereits umfangreiche Unterstützungsmaßnahmen auf den Weg gebracht, die in den nächsten Tagen zum Abruf bereitstehen sollen. Die Stadt wird zusätzlich zu den von Bund und Land aufgelegten Förderprogrammen den betroffenen Unternehmen auf Antrag zinslose Stundungsmöglichkeiten für die Gewerbesteuerzahlungen bis Jahresende 2020 einräumen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Herabsetzung der Vorauszahlungen beim Finanzamt zu beantragen. Die Stadt wird dann automatisch die Gewerbesteuer entsprechend reduzieren.

Keine Sondernutzungszahlungen für Gastro und Gewerbe

Gleichzeitig wird die Stadt auf die Sondernutzungsgebühren für die Gastronomie, aber auch den Einzelhandel verzichten und so einen weiteren Beitrag für die Entlastung dieser Betriebe und Unternehmen auf kommunaler Ebene leisten. „Die Stadt Biberach steht in dieser schweren Zeit an der Seite ihrer Einzelhändler und Gastronomen“, so Oberbürgermeister Zeidler.

Unternehmen, die ihre Energie (Strom, Gas) von der Ewa Riss beziehen, können dort eine Herabsetzung ihrer monatlichen Abschlagszahlungen per E-Mail beantragen unter: energieabrechnung@ewa-riss.de

OB appelliert an Vermieter

Da viele Einzelhändler und Gewerbetreibende in Mietobjekten untergebracht seien, appelliert OB Zeidler an Vermieter von Gebäuden und Flächen, sich solidarisch zu zeigen und insbesondere kleine und mittlere Unternehmen aktuell unbürokratisch zu unterstützen. Viele hätten Existenzängste und es sei wichtig für die Stadtgesellschaft, diese Unternehmen nicht zu verlieren. Gewerbetreibenden, die städtische Liegenschaften gemietet haben, wird die Stadt in diesem Sinne eine Stundung des Mietzinses ermöglichen.

Für zahlreiche Soloselbständige, Klein- und Kleinstunternehmen sowie Angehörige der freien Berufe brechen durch die Corona-Pandemie und die daraus folgenden Schutzmaßnahmen wesentliche Einkommensquellen weg und sie sind dadurch in ihrer Existenz gefährdet. Dennoch laufen die Fixkosten für Personal und vor allem die Mieten weiter. In dieser Ausnahmesituation appelliert Oberbürgermeister Zeidler an Vermieter auf die besondere Lage Rücksicht zu nehmen und sich in Gesprächen mit ihren gewerblichen Mietern kooperativ zu zeigen und nach Möglichkeit temporäre Unterstützung bei der Gestaltung der Mietpreiszahlungen zu zeigen.

„Vermieter können damit in außergewöhnlichen Zeiten ein wichtiges Zeichen der Solidarität setzen und zum Erhalt unseres breit gefächerten Einzelhandels- und Gastronomieangebots in Biberach unmittelbar beitragen“, sagt Oberbürgermeister Norbert Zeidler. Die Stadt gehe hier mit gutem Beispiel voran und werde Gewerbetreibenden, die städtische Liegenschaften gemietet haben, eine Stundung des Mietzinses ermöglichen.

VHS-Nutzer erhalten Gutscheine für ausgefallene Kurse

Den Nutzern von Volkshochschule und Bruno-Frey-Musikschule entstehen durch den momentanen Ausfall von Unterricht und Kursen keine Nachteile. VHS-Nutzer erhalten für ausgefallene Kurse Gutscheine für künftige Kurse und der Unterricht an der Musikschule wird in den Pfingst- und Sommerferien nachgeholt, sofern nicht – wie teilweise bei Einzelunterricht praktiziert – über Skype unterrichtet wird. Sofern ein Nachholen des Unterrichts faktisch nicht möglich ist, werden die Gebühren erstattet.