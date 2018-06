Stadt Biberach baut 32 Wohnungen

Der Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Biberach hat für 2016 den Bau von drei Wohngebäuden mit insgesamt 32 Wohnungen. Im Wirtschaftsplan, den der Gemeinderat gegen die Stimmen der FDP beschloss, sind dafür insgesamt 6,5 Millionen Euro eingeplant. Abgedeckt werden diese Kosten unter anderem durch zinslose Darlehen der Landesbank und der KfW-Bank sowie eine Eigenkapitalzuführung von der Stadt in Höhe von drei Millionen Euro.

Gebaut werden dafür zwölf öffentlich geförderte Wohnungen in der Hochvogelstraße 50 sowie zwei Gebäude mit je zehn Wohnungen mit einfachem Standard in der Hans-Rohrer-Straße 21 und 23.

Die Neubautätigkeiten seien der Wunsch des Gemeinderats gewesen, sagte Hubert Hagel (CDU). Man müsse sich dabei allerdings über die Ziele im Klaren sein. Mit dem Schaffen von neuem Wohnraum stiegen auch die Durchschnittsmieten an. Und Begrifflichkeiten wie „preiswerter“ oder „bezahlbarer“ Wohnraum seien oft verwirrend. „Preiswert bezeichnet einen Wohnraum, der seinen Preis wert ist. Das sagt gar nichts aus. Und was für den einen bezahlbar ist, ist es für den anderen nicht“, so Hagel. Er sprach sich für die sogenannte Subjektförderung, zum Beispiel Wohngeld, aus. Die Objektförderung, also der geförderte Bau von günstigen Wohnungen und der en Vergabe an Bedürftige beinhalte immer die Gettoproblematik.

Aufgrund der hohen Nachfrage, sei es sinnvoll, dass sich die Stadt beim Wohnungsbau engagiere, so Lutz Keil (SPD). So könne man den Markt etwas stützen. Er erinnere sich mit Wehmut daran, als große Firmen am Ort noch selbst Häuser und Wohnungen für ihre Mitarbeiter gebaut hätten. Der Bedarf an sozialem Wohnungsbau wurde auch von Freien Wählern und Grünen gesehen. Lediglich die FDP stimmte gegen den Wirtschaftsplan. Durch das parallele Praktizieren von Subjekt- und Objektförderung komme es zu Doppelförderungen und Fehlbelegungen, so die Meinung von FDP-Rat Christoph Funk.