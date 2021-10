In Biberach entstehen etliche öffentlich geförderte Wohnungen

Der Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft baut in der Schweidnitzallee 23 und 25 im Hauderboschen zwei Wohngebäude mit insgesamt 18 öffentlich geförderten Wohnungen. Am vergangenen Freitag war symbolischer Spatenstich. Einziehen sollen die ersten Mieter 2023. Wie schon in den Baugebieten Talfeld und Hochvogelstraße und in der Hans-Rohrer-Straße, engagiert sich die Stadt weiter verstärkt im sozialen Wohnungsbau.

Laut Satzung will der Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft attraktiven und bezahlbaren Wohnraum schaffen, sagte Ralf Miller, der Erste Bürgermeister und Betriebsleiter des Eigenbetriebs, beim Spatenstich. Beim sozialen Wohnungsbau bekomme nur eine Wohnung, wer einen Wohnberechtigungsschein vorweisen könne, erklärte er. Die Einkommensgrenzen dafür seien 2020 erhöht worden. So erhalte ein Dreipersonenhaushalt einen Schein, wenn das Bruttojahreseinkommen 64 000 Euro nicht übersteige.

Unter acht Euro pro Quadratmeter

Die Kaltmiete für die neuen Wohnungen betrage unter acht Euro/Quadratmeter, inklusive Stellplatz; der Mietspiegel weise für vergleichbare Wohnungen zwölf Euro aus. Eine Dreizimmerwohnung mit 75 Quadratmetern werde pro Monat mit 300 Euro vom Land gefördert; die Wohnungen seien verständlicherweise sehr begehrt; zurzeit gebe es 250 Bewerbungen; die Wartezeit betrage circa zwei Jahre.

Es handele sich hier nicht um billiges Bauen, betonte Miller, sondern um einen guten Standard (zum Beispiel Energieeffizienz KfW 55) mit sogenannter Barrierearmut im Erdgeschoss. Klinik, Kindergarten und Schule in der Nähe garantierten eine sehr gute Infrastruktur. Miller lobte ausdrücklich das Land, das zum 1. Juli die Förderung im sozialen Wohnungsbau deutlich erhöht hat. So würden von den 4,6 Millionen Euro Baukosten zwei Millionen durch Landesförderung abgedeckt.

Eines der großen Themen der Zukunft

Ralf Miller erwähnte noch, dass man diesen Bauplan modellhaft weiterverwenden wolle, um künftig neue Planungen zu vermeiden, Bauzeiten zu verkürzen und Kosten zu sparen.

Die Architekten sind Gurland und Seher aus Biberach, Bauunternehmer die Firma Fritschle aus Uttenweiler.

Oberbürgermeister Norbert Zeidler betonte, der Wohnungsbau sei eines der großen Themen der Zukunft. Der Gemeinderat habe 2015 beschlossen, im sozialen Wohnungsbau wieder aktiv zu werden, nachdem der Eigenbetrieb über die Jahre eher einer Bauverwaltung geglichen habe. „Wir müssen uns hier wieder stärker engagieren. Das ist ein wichtiges Signal“, sagte der OB. Und seit Ralf Miller den Eigenbetrieb leitet, habe sich die Dynamik im sozialen Wohnungsbau bei der Stadt wieder deutlich erhöht.