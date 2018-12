Stabwechsel bei Cantus firmus

Der Biberacher Kammerchor wird jetzt von Verena Gropper geleitet, sie übernimmt den Dirigentenstab von Peter Marx und hat beim Auftritt am vierten Advent erstmals die Leitung. Die Kirchenmusikdirektorin Hildburg Rittau, bis 1996 Leiterin der Evangelischen Kantorei und in diesem Amt Vorgängerin von Ralf Klotz, hatte 1995 den Kammerchor aus Mitgliedern der Kantorei gegründet, pflegte damit die „kleinere Form“ anspruchsvoller geistlicher Musik. Sie leitete den Chor bis 2000, dann übernahm Laurent Jouvet aus Valence, der damals in Weilheim/Teck (Kreis Esslingen) lebte. 2005 ging der Musiker zurück nach Frankreich und Peter Marx wurde der neue Leiter.

Unter seiner Führung erweiterte sich das Repertoire sehr stark, neue Programme zwischen Renaissance und Neuzeit entstanden. So sang man etwa von Giovanni Palästrina aus dem 16. Jahrhundert die Motette „Gott schweige doch nicht“, von Frank Martin dessen 1922 entstandene Messe und Kompositionen von Karl Marx, dem Vater des Chorleiters.

Der Chor hat 16 Sänger, fein ausgeglichen je acht Frauen und Männer; man probt in regelmäßigen Abständen. Bei der kürzlichen Probe wurde die künstlerische Leitung stilvoll von Peter Marx an Verena Gropper übergeben. Am vierten Advent (Sonntag, 23. Dezember) wird der Chor erstmals unter seiner Dirigentin beim Gottesdienst in der Friedenskirche zu hören sein. Einmal im Jahr gibt Cantus firmus ein abendfüllendes Konzert, das häufig auch wiederholt wird. Das nächste Konzert wird im Oktober 2019 sein. Dafür bereitet Verena Gropper mit den Choristen das Requiem für Chor und Orgel von Gabriel Fauré von 1888 vor.

Selbst gewählter Zeitpunkt

Auf die Frage nach dem Grund für seinen Rücktritt antwortete Peter Max: „Altersbedingt, und ich möchte auch lieber selbst entscheiden, wann ich aufhöre, bevor mir das möglicherweise eines Tages nahegelegt wird.“

Verena Gropper ist für diese Aufgabe eine hoch kompetente Nachfolgerin. Sie studierte zunächst Schulmusik und Musik in Mannheim, gefolgt von einem Gesangsstudium mit Schwerpunkt Barockgesang in Graz und in Frankfurt. Es folgten Meisterkurse bei verschiedenen Gesangspädagogen. Sie singt häufig als Solistin für barocke Werke und mit Orchestern wie der Akademie für Alte Musik Berlin, Concerto Köln, dem Händelfestspielorchester Halle. Und sie arbeitet mit Solistenensembles wie Cantus Köln, dem Orlando-Lasso-Ensemble und dem Vocalconsort Berlin. Die Sängerin ist häufig solistisch zu hören. Ihre jüngsten Konzerte waren Mozarts „c-moll Messe“ in Schwäbisch Hall, Monteverdis „Vespro della beata vergine“ in Frankfurt und am 9. Dezember in Ulm Händels „Dettinger Te Deum“. Inzwischen gibt es auch zahlreiche CD-Einspielungen, so mit Tom Koopman und dem Amsterdam Baroque Orchestra.

Die Chorleiterin wird bei ihrer neuen Aufgabe gezielt auch stimmbildnerische Schwerpunkte setzen. Sie lebt in Ochsenhausen, ist verheiratet und hat einen dreijährigen Sohn sowie eine vier Monate alte Tochter. Ihr Bruder, der Komponist und Instrumentalist Konstantin Gropper, hatte kürzlich den Kulturpreis des Landkreises Biberach erhalten.