Stabwechsel an der Volkshochschule: Werner Szollar verabschiedet sich

Stabwechsel an der Volkshochschule: Ein ganzes Dutzend an Jahren hat Werner Szollar diese Kultureinrichtung geleitet und zu einer der unverzichtbaren Säulen der kommunalen Bildungslandschaft entwickelt.

Die VHS bietet ein Programmangebot wie es gemeinhin nur in wesentlich größeren Städten als Biberach anzutreffen ist, so die Einschätzung der Stadtverwaltung.

Im Jahr 2008 übernahm Werner Szollar die Leitung der Biberacher Volkshochschule. (Foto: Franziska Rötzsch)

Werner Szollar machte die VHS zu dem, was sie ist: eine Einrichtung des öffentlich zugänglichen Wissens und der Bildung zu sozial erschwinglichen Preisen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Und das Wissensangebot könne sich sehen lassen: Über 100 Seiten umfasst das gedruckte Jahres-Programm an Vorträgen und Kursen, unterrichtet von einer ausgewählten Dozentenriege, die ihr Fachwissen und ihre Expertenkompetenz auf eine Weise einbringe, dass auch der interessierte Laie etwas davon hat und nach dem Kurs- oder Vortragsabend mit Gewinn nach Hause geht.

Werner Szollar wusste ob der Herausforderungen, denen sich eine VHS an jedem Kursabend immer wieder neu stellen muss, nämlich für ein akademisches Niveau der Volksbildung einzustehen, um die beiden Aspekte der Wissensvermittlung, die sich schon im Namen „VHS“ ausdrückt, zu vereinen – nämlich „Volksschule“, zugleich aber auch „Hochschule“ zu sein.

Auf einige wesentliche Bildungsinhalte sei hingewiesen, mit denen in der Amtszeit von Werner Szollar das Profil der VHS Biberach geschärft worden ist. Mit dem Fachsprachkurs Metallberufe beispielsweise, im Oktober 2018 gestartet, erfahren angelernte Migranten und Geflüchtete eine fachbezogene Sprachförderung sowie Grundkenntnisse in der Metallverarbeitung, in Mathematik, im Arbeitsschutz oder in Unfallverhütung.

Mit über 150 Kursen alleine im Jahr 2018 hat sich auch der Rechtsstaatsunterricht für Geflüchtete erfolgreich entwickelt. In Kooperation zwischen Justizministerium und dem VHS-Verband verfolgt das Programm das Ziel, Flüchtlingen und Asylbewerbern die Grundwerte unserer pluralistischen Gesellschaft - Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Religionsfreiheit oder die Gleichberechtigung von Frauen und Männern – zu vermitteln.

Auch die Einführung eines Qualitätsmanagements gehört zu den profilbildenden Elementen in der Amtszeit von Werner Szollar. „Bildung durch die VHS Biberach darf kein Kostenfaktor sein, das galt damals und dies gilt auch noch heute“, sagt Werner Szollar: „Ich bin überzeugt davon, dass Effi Holland mit ihrem Team diesen Weg konsequent weiterbeschreiten wird“.