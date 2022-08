Staatssekretär besucht den Biberacher Salzstadel

Klima- und Denkmalschutz sind keine Gegensätze, sondern können einander ergänzen. Davon ließ sich Andre Baumann, Staatssekretär im Umweltministerium Baden-Württemberg, beim Besuch des Salzstadels am Marktplatz in Biberach überzeugen. Davon berichtet die Stadtverwaltung in einem Schreiben.

Im Rahmen seiner Sommertour besuchte Staatssekretär Baumann spannende Orte und Unternehmen im Land, an denen Klima- und Naturschutz sowie die Energiewende schon beispielhaft gelebt werden. Das Haus Marktplatz 40 in Biberach, der Salzstadel, sei eines dieser Beispiele, heißt es.

Wie gelingt es, heutige Anforderungen des Wohnens, des Einzelhandels, auch der Energieeffizienz in historisch gewachsene, äußerst wertvolle Strukturen zu integrieren, ohne die Geschichte eines Gebäudes zu zerstören? Die von der Überlinger Architektin Corinna Wagner betreute Sanierung des Salzstadels gibt eine Antwort. Das Projekt zeige, wie die Innenstadt durch Erhalt und Sanierung historischer Gebäude und der gleichzeitigen Integration attraktiver Einzelhandelsgeschäfte aufgewertet wird. Bei einem Besuch der modern gestalteten Räume werde die Geschichte des Hauses erlebbar. Wichtige Zeitspuren wie der Gewölbekeller, über zwei Geschosse reichende Holzstützen, eine alte Holzbohlendecke und vieles mehr sind wieder freigelegt. Zugleich wurden energetische Maßnahmen denkmalverträglich integriert, Luftwärmepumpen zur Beheizung eingesetzt, der Energieverbrauch deutlich reduziert.

Die Auszeichnungen mit dem Denkmalschutzpreis Baden-Württemberg und dem Effizienzpreis in Gold zeigen, dass mit privaten Investoren überzeugende und nachhaltige Lösungen im Denkmalschutz erreichbar sind, schreibt die Stadtverwaltung in der Mitteilung weiter. Die Gebrüder Schmid, Geschäftsführer der Firma Matthäus Schmid, die als Generalunternehmer das Projekt realisierte, investierten mit diesem Projekt in die Zukunft und zugleich in die Geschichte der Stadt Biberach.

Dazu Baubürgermeister Christian Kuhlmann: „Das Projekt hat eine lange Vorgeschichte. Nur dank des enormen Engagements aller Beteiligten und einer gemeinsamen Vision für dieses Haus konnte der „Salzstadel“ zu einem weiteren „Schmuckkästchen“ am Marktplatz entwickelt werden. Damit wird die Attraktivität der Innenstadt nachhaltig gestärkt.“