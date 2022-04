St.-Martins-Chorknaben beginnen wieder „Vorschola“

Die St.-Martins-Chorknaben Biberach beginnen wieder mit einer neuen „Vorschola“ zu der sie Buben aus Biberach und den Umlandgemeinden aufnehmen. Angesprochen sind Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren, aber auch Ältere sind willkommen.

Die Anmeldung findet am Dienstag, 26. April sowie am Freitag, 29. April jeweils von 17 bis 19 Uhr im Büro der Chorknaben im Gemeindehaus St. Martin/Kirchplatz 4 statt. Eine telefonische 07351 76 559 sowie eine Online-Anmeldungunter www.chorknaben-biberach.de/SingMit sind möglich, Interessierte können aber auch ohne Voranmeldung vorbeikommen. Der neue Vorscholakurs beginnt dann am Dienstag, 3. Mai von 15.30 bis 16 Uhr im Gemeindehaus.

Vorausgesetzt werden Mitmachbereitschaft und Freude an der Musik; dies schließt später die Probenarbeit ebenso ein wie die Gestaltung von Gottesdiensten, Konzertauftritte, Reisen und gesellige Unternehmungen.

In einer dreistufigen Ausbildung von Stimmbildnerin Cäcilie Lechner und Chorleiter Johannes Striegel werden die Kinder auf die Anforderungen des Chores vorbereitet. Hier werden die rhythmisch musikalischen Grundlagen gefördert, wobei die Entwicklung der Stimme im Vordergrund steht.