St.-Elisabeth-Stiftung bittet um Mundschutzspenden

Schutzkleidung ist knapp in diesen Tagen. Diese Erfahrung macht derzeit auch die St.-Elisabeth-Stiftung.

„Wir wissen aktuell nicht, wann wir wieder beliefert werden“, sagt Stiftungsvorstand Matthias Ruf. „Deshalb bitten wir die Bevölkerung: Bitte nähen Sie Mundschutz für uns.“ Zudem wendet sich Ruf an alle Privatpersonen und Firmen, die FFP2-Masken oder professionellen Mund-Nasenschutz vorrätig haben. „Bitte stellen Sie uns diese Vorräte zur Verfügung.“

Selbst genähte Behelfs-Mundschutze sollen nicht dem Eigenschutz der Träger dienen, sondern sie sollen die Gefahr der Tröpfchen-Infektion für andere verringern. „Wir wissen sehr wohl, dass selbst genähter Behelfs-Mund-Nasenschutz nicht den Schutz bieten kann, den professioneller Mund-Nasenschutz bietet“, sagt Ruf. „Aber wir wollen alles tun, um die uns anvertrauten Menschen vor Infektionen zu schützen.“

Darauf sollte man beim Nähen achten

Die Behelfs-Mundschutze werden aus kochfestem Baumwollstoff genäht. Dabei sei es wichtig, dass man hinter der Maske noch Luft bekommt, so Ruf. Das lasse sich leicht vorab testen: Einfach den Stoff doppelt nehmen, dicht vor Mund und Nase halten und durch den Stoff atmen. Das sollte ohne größeren Widerstand möglich sein. Für die Maske wird der Stoff in Falten gebügelt, an den Rändern verstärkt und mit Bindebändern versehen. Eine Anleitung dazu kann man unter www.st-elisabeth-stiftung.de unter „Informationen zum Corona-Virus“ herunterladen.

Auch wenn es in Einrichtungen ohne Corona-Fälle noch nicht vorgeschrieben ist, wird Mund-Nasenschutz seit diesem Wochenende in allen Einrichtungen der Stiftung verwendet, wo Mitarbeiter mit sogenannten Risiko-Gruppen zusammenkommen – vor allem in Pflegeheimen und Wohngruppen für Menschen mit Behinderung allen Alters.

Kontakte für Näher und Spender

In der Wäscherei der SES Gebäudeservice und Dienstleistung gGmbH werden die selbstgenähten Mundschutze zunächst desinfiziert und dann an Mitarbeiter der Stiftung verteilt. Die St.-Elisabeth-Stiftung bittet darum, selbst genähte Mundschutze dort abzugeben oder per Post dorthin zu schicken: SES Gebäudeservice und Dienstleistung gGmbH, Wäscherei, Saulgauer Straße 51, 88400 Biberach.

Originalverpackte Artikel können per Post gesendet werden an: St.-Elisabeth-Stiftung, Anita Mahler, Stabsstelle Hauswirtschaft und Koordinatorin Hygienekommission, Oberstadioner Straße 14, 88433 Schemmerhofen-Ingerkingen.