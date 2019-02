Stück lehnt sich an Moby Dick an

Der Schauspieler Bernd Wengert und der Gitarrist Michael Moravek präsentieren am Freitag, 8. Februar, 19 Uhr, im Museum das Theaterstück „November in my soul“ über Moby Dick nach Herman Melville. Seit er auf hoher See im Kampf mit dem legendären weißen Wal ein Bein verloren hat, ist Ahab, der Kapitän eines dem Untergang geweihten Walfangschiffs, von Rache erfüllt. Ohne Rücksicht auf seine Mannschaft macht er sich auf die erbitterte Jagd nach Moby Dick. Mehr als ein Jahr hat der Songwriter Michael Moravek, inspiriert von Herman Melvilles Klassiker, an der Musik für dieses Theaterstück geschrieben. Der Schauspieler Bernd Wengert ist Ismael und Ahab zugleich, Erzähler und rachsüchtiger Kapitän. Die dunkle Geschichte vom weißen Wal wird zur Allegorie über die Unberechenbarkeit von Natur und Schicksal. Bernd Wengert arbeitet als freier Schauspieler und Regisseur an Theatern in Ravensburg, Konstanz und München. Michael Moravek ist Sänger und Gitarrist der Band „Planeausters“.

Der Eintritt kostet acht Euro.