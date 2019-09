Stärkere Vernetzung im Ort ist gewünscht

Auf großes Interesse ist die Bürgerversammlung in Mettenberg getroffen. 80 Teilnehmer tauschten sich dabei in der Turn- und Festhalle über die Zukunft des Biberacher Teilorts aus. Die Mitglieder der Initiativgruppe „Miteinander-Füreinander in Mettenberg“, die die Veranstaltung organisiert hatte, konnten sowohl Ur-Mettenberger begrüßen als auch Menschen, die erst seit kurzer Zeit in Mettenberg leben. Zudem waren alle Altersgruppen vertreten, was für den gemeinsamen Austausch sehr förderlich war.

Angeleitet durch zwei externe Moderatorinnen wurde in Kleingruppen im ersten Schritt darüber gesprochen, was Mettenberg für jeden einzelnen lebenswert macht. Die gut gefüllten Plakate legen Zeugnis davon ab, dass Mettenberg als ein sehr lebendiger Teilort mit einem regen Vereinsleben und guten strukturellen Voraussetzungen wahrgenommen wird.

In Phase zwei hatten die neu zusammengewürfelten Kleingruppen die Aufgabe, den Blick in die Zukunft zu lenken und zu überlegen, was die Mettenberger Bürgerinnen und Bürger brauchen, damit das Leben in Mettenberg auch in Zukunft in jedem Alter attraktiv ist. Eine Vielzahl guter, neuer Ideen wurde hier zusammengetragen. Auch eine Reihe von konkreten Verbesserungsvorschlägen wurde gesammelt.

Im Anschluss wurde der Versuch unternommen, die vielfältigen Einzelaspekte und Anregungen unter Überbegriffe zu sammeln. Zwei wichtige Entwicklungsfelder wurden dadurch herausgearbeitet. Zum einen geht es um bestmögliche Unterstützung und Vernetzung im Ort, sei es die nachbarschaftliche Unterstützung älterer Menschen, das Ausleihen einer Leiter, das Finden eines Taschengeldjobs oder Unterstützung bei der Kinderbetreuung. Dafür könnte nach Ansicht vieler Teilnehmer eine Informationsplattform entwickelt werden, die Angebot und Nachfrage in mannigfaltiger Hinsicht zusammenbringt.

Erhalt der dörflichen Struktur

Zum anderen wurde sichtbar, dass der Erhalt der dörflichen Struktur mit Kita und Schule, Ortsverwaltung, den vielen Vereinen, einer Dorfwirtschaft, Begegnungsmöglichkeiten für jung und alt, Einkaufsmöglichkeiten und eine aktive Landwirtschaft auch in der Zukunft wesentlich zur Lebensqualität im Ort beitragen und der Erhalt dieser Dinge anzustreben sei.

Weitere Themen waren altersgerechtes Wohnen und verschiedene Aspekte der Mobilität in Mettenberg. Doch konnten an diesem Abend nicht nur Entwicklungsfelder für eine gute Zukunft benannt werden – es fanden auch viele Begegnungen zwischen den unterschiedlichen Bürgern Mettenbergs statt, die es ohne die Veranstaltung so nicht gegeben hätte. In der Fülle der verschiedenen Themen finden sich auch Fragestellungen und konkrete Vorschläge, die den Gremien und der Verwaltung als Rückmeldung und Impuls aus der Bürgerversammlung heraus vorgelegt werden können.

Die Initiativgruppe wird sich in naher Zukunft noch einmal zusammensetzen und besprechen, wie der angestoßene Dialog fortgeführt werden kann und welche konkreten Themen mit Mettenberger Engagement umgesetzt werden können.