Städtische Sporthallen werden besser ausgeschildert

Die städtischen Sporthallen in Biberach sollen auch von auswärtigen Sportlern und Besuchern besser gefunden werden – das ist das Ziel eines Beschlusses im Bauausschuss des Gemeinderats. Dazu wird an jeder Halle deutlich sichtbar der Namensschriftzug an der Fassade angebracht. Außerdem werden die Hallen an den umgebenden Zufahrtsstraßen. Nachbesserungsbedarf gab es jedoch noch, wie die Namen der Hallen exakt lauten sollen.

Immer wieder hatte die CDU-Fraktion in den vergangenen Jahren gefordert, die Sporthallen in Biberach besser zu beschriften und auszuschildern. Sportler und Zuschauer von außerhalb, aber auch Menschen aus Biberach, hätten bisweilen Mühe, die richtige Halle zu finden, weil die an den Gebäuden angebrachten Hinweise viel zu klein seien, so die Argumentation.

Der Wunsch geht nun in Erfüllung. Konkret geht es um die Wilhelm-Leger-Halle bei der Realschule, die beiden hallen am Pestalozzi-Gymnasium (WG), die Sporthalle beim Wieland-Gymnasium (WG) sowie die Mali-Halle. So seien die genauen Standorte der Hallen inzwischen bei Google Maps und auf der städtischen Internetseite hinterlegt worden, sagte Hochbauamtsleiter Siegfried Kopf-Jasinski.

Kritik gab es von CDU-Stadtrat Hubert Hagel allerdings an den mit Schulen und Sportvereinen abgestimmten Namen, die künftig an den Fassaden stehen sollten: Wilhelm-Leger-Halle, PG-Sporthalle P 1-3, PG-Halle N 4-5 und WG-Halle A 6-7. „Das kapiert kein Mensch“, meinte Hagel. Die Namen müssten einem System folgen, das auch für Fremde nachvollziehbar sei. Außerdem störte er sich daran, das in einem Namen der Begriff „Sporthalle“, in den anderen nur das Wort „Halle“ verwendet werde. Auch die Buchstaben und Zahlenkombination wirkten auf Außenstehende verwirrend, so Hagel.

Begriff „Sporthalle“ verwenden

Er schlug deshalb vor, in jedem Namen den Begriff „Sporthalle“ zu verwenden und nur die beiden PG-Sporthallen mit der Nummerierung 1-3 sowie 4-5 zu versehen. Die anderen Stadträten schlossen sich diesem Vorschlag an.

Lutz Keil (SPD) regte an, darüber nachzudenken, auch die Gaisental-Sporthalle im Werbasweg mit einem Schriftzug zu versehen. Keine Beschriftung mehr wird die alte Mali-Sporthalle erhalten. Sie wird abgerissen, um Platz für eine neue Sporthalle zu schaffen, die dann ebenfalls einen gut sichtbaren Namensschriftzug erhält.