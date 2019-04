Städte Partner wollen Toleranz in Europa

Im Vorfeld der Europawahl haben die Stadt und der Verein Städte Partner Biberach (StäPa) eine Podiumsdiskussion veranstaltet: „Was habe ich persönlich von Europa?“ – zu diesem Thema wurden verschiedene Sichtweisen erörtert.

Anna-Lena Beilschmidt ist Europabeauftragte der Stadt Pforzheim und Mitglied im Team Europe Netzwerk der Europäischen Kommission. Europa werde meistens als Synonym für die Europäische Union verwendet, auch wenn es für eine geografische Bezeichnung oder den Europarat stehen könne. Man begegne „vielen Begriffen und Abkürzungen“, so Beilschmidt. „Die DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) hat uns genug geplagt“, befand sie und fügte hinzu, dass man in Brüssel und anderen europäischen Ländern darauf stolz sei. Mit dem Datenschutz sei ein neues Grundrecht geschaffen worden, das unsere Freiheit bestimme. Dass es in Deutschland so kompliziert sei, „liegt nicht an der EU, sondern an unserer Verwaltung“.

Sie räumte mit einigen Mythen auf, in denen meistens ein wahrer Kern stecke. So schreibe die EU nicht vor, dass Schweine Spielzeug bekommen; sondern nur Beschäftigungsmaterialen wie Stroh oder Raufutter. Auch sei Deutschland nicht der Zahlmeister Europas. Europa werde schlechtgeredet.

Unter der Moderation von Hans-Peter Biege ergaben sich in der Podiumsdiskussion verschiedene Sichtweisen. „In der Welt unterwegs und in Biberach zu Hause“, sagte Biege schmunzelnd, sei keine Aufforderung an Rentner, möglichst viel unterwegs zu sein. Es zeige vielmehr die Bandbreite, wo wir zu Hause sind auf dem großen Spielfeld von Europa und der Welt. „Die Zusammenhänge sind nicht leicht zu durchschauen“, so der Moderator. „Was kommt von Europa wieder zu uns zurück?“ Neben dem Leader-Programm, das viele kleine Initiativen unterstützt, nannte er unter anderem die Förderungen von 1,2 Millionen Euro für den Landkreis Biberach aus dem Europäischen Sozialfonds und 1,1 Millionen Euro für ein Forschungsprojekt der Hochschule.

Der Landwirt Martin Kloos aus Ingoldingen erläuterte seine EU-Förderung: Sie bestehe aus verschiedenen Komponenten wie der Basisprämie, Greeningprämie und der Junglandwirteprämie. „Die Förderung ist für mich eine Kalkulationssicherheit“, sagte Kloos. Die EU bestimme mit, „wie ich das Geld verdiene, sonst muss ich auf Masse produzieren“. Für ihn war die Frage, ob er investiere und auf Vollerwerb gehe „oder ob ich den Betrieb auslaufen lasse“. Er hat sich für den Vollerwerb und eine von der EU subventionierte Investition in Schweinezucht und Ackerbau entschieden.

Das Wieland-Gymnasium (WG) ist Botschafterschule für das Europäische Parlament. Die angehende WG-Abiturientin Judith Riotte ist Juniorbotschafterin des Europäischen Parlaments. Bei diesem Projekt engagieren sich Schüler, um das Thema Europa in den Schulalltag zu integrieren. „Die Schüler sind von Europa begeistert“, sagte sie, aber das politische Europa sei bei ihnen im Alltag nicht so präsent. Für die Schüler ihrer Altersgruppe seien Schüleraustausche, Auslandsaufenthalte während des Studiums, die Möglichkeit, junge Menschen in anderen Ländern kennenzulernen und mit ihnen unkompliziert Kontakt zu halten, normal. „Sie kennen nur ein friedliches Europa mit durchgängigen Grenzen“, sagte die Schülerin.

Keine Selbstverständlichkeit

„Europa ist etwas, was mich von Jugend auf geprägt hat“, sagte Dekan Sigmund F. J. Schänzle. Nach Schule, Studium in Rom und Aufenthalt in Südamerika kann er sich in Europa auf französisch, italienisch und spanisch überall verständigen. Mit jungen Leuten beim Studium in Rom im Hörsaal zu sitzen, war für ihn eine prägende Erfahrung. „Wir arbeiteten zusammen, hatten das gleiche Ziel“ und daraus hätten sich viele Freundschaften gebildet, erinnerte sich Schänzle. „Europa, wie wir es heute kennen“, sei nicht selbstverständlich. Sein Großvater habe ein Drittel seines Lebens in zwei Weltkriegen, Gefangenenlagern und Lazaretten verbracht, sagte Schänzle. „Europa ist keine Sache, die Politiker von oben entscheiden.“ Es sei ein Prozess mit Fortschritten und Rückschlägen, ein Weg, den wir gemeinsam beschreiten und gestalten können. Europa sei für ihn keine Kür, sondern Pflicht.

„Unsere Partnerstädte liegen alle im geografischen Europa“, sagte Hans-Bernd Sick, Vorsitzender der StäPa, bei seiner Begrüßung. „Als Städtepartner wollen wir die gegenseitige Toleranz fördern.“