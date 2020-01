Städte Partner Biberach erkundet Waldgebiet

Der jährliche Winterspaziergang hat den Verein Städte Partner Biberach in das Waldgebiet Unterboschach nordwestlich von Mettenberg geführt.

Markus Weisshaupt, Leiter des städtischen Forstamts, machte die Teilnehmer auf einem knapp fünf Kilometer langen Rundweg durch den Wald auf Besonderheiten aufmerksam, wies unter anderem auf teils 140 Jahre alte, mehr als 40 Meter hohe Fichten hin. Zudem beantwortete er geduldig Fragen aus der Gruppe. So berichtete er, dass die trockenen Sommer 2018 und 2019 dem Wald spürbar zugesetzt hätten, wobei dies den Wäldern hier weniger geschadet habe als in anderen Gegenden. Die Forstwirtschaft stehe daher vor der Aufgabe, die Wälder an die sich veränderten Bedingungen anzupassen. Daher würden die Wälder verstärkt mit unterschiedlichen Baumarten durchmischt. Wo bisher vorrangig Fichten wachsen, werden es zukünftig Mischkulturen mit beispielsweise Fichten, Lärchen, Weißtannen oder Douglasien sein. Weisshaupt wies auf die schon bestehende Pflanzenvielfalt im Unterboschach hin. Zudem erfuhren die Teilnehmer, was es mit Totast-Erhaltern und Totast-Verlierern auf sich hat, und was das für einen Einfluss auf die Art der Bewirtschaftung hat. Nach dem rund zweistündigen, kurzweiligen und lehrreichen Spaziergang genoss die Gruppe noch einen hausgemachten heißen Punsch, und ließ den Nachmittag mit lockeren Gesprächen ausklingen.