SSV Biberach sagt für Stadtpokal ab

Der SSV Biberach wird nicht an der Neuauflage des Fußball-Stadtpokals am 4./5. August auf den städtischen Sportanlagen am Erlenweg teilnehmen. Dies hat der SSV dem Ausrichter FC Wacker Biberach laut dessen Präsident Frank Günther am Freitag per E-Mail mitgeteilt.

Bei einem Termin am vergangenen Mittwoch bei der Stadt Biberach, bei der es um die Sportplatzeinteilung für die kommende Saison ging, wollte Frank Günther, laut eigener Aussage, von Uwe Ebert, dem Fußball-Abteilungsleiter des SSV Biberach, wissen, ob der SSV am Stadtpokal teilnimmt. Daraufhin habe ihm Uwe Ebert persönlich mitgeteilt, dass sie keine Mannschaft für die kommende Saison im Aktivenbetrieb haben. „Dann habe ich gefragt, ob sie trotzdem beim Stadtpokal mitspielen werden. Darauf sagte er mir, dass er mir Bescheid gibt“, sagt Frank Günther. Am Freitag sei dann per Mail die Absage für den Stadtpokal gekommen. „Es ist schade, dass sie nicht mitspielen werden und dass sie für die kommende Saison keine Mannschaft haben. Ich hoffe, dass der SSV seine Probleme schnellstmöglich in den Griff bekommt“, so Frank Günther.

Uwe Ebert bestätigte auf SZ-Nachfrage, dass der SSV Biberach nicht am Stadtpokal teilnimmt. Warum? „Das ist intern“, so der Fußball-Abteilungsleiter des SSV.

Der Spielplan steht bereits

Johannes Riedel, Initiator der Neuauflage des Stadtpokals, findet die Absage des SSV Biberach schade, vor allem den kurzfristigen Rückzug. „Der Flyer fürs Turnier inklusive Spielplan ist bereits gedruckt, mit dem SSV als Teilnehmer“, so Johannes Riedel. „Wir werden aber keinen neuen machen, weil wir auf die Kosten achten wollen.“ Derzeit laufe die Suche nach einem Ersatzteam für den SSV Biberach. „Wir hoffen, schnellstmöglich fündig zu werden“, sagt Johannes Riedel. „Das neue Team würde dann den Platz des SSV in der Vorrundengruppe A übernehmen.“