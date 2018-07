SSV Biberach meldet sich ab

Der SSV Biberach hat seine erste Männermannschaft kurzfristig vom Spielbetrieb abgemeldet. Im Internetportal fussball.de ist er bereits aus dem Spielplan entfernt worden. Damit werden in der kommenden Saison 2018/19 nur noch 13 Teams in der Fußball-Kreisliga B II antreten.

„Ich war nicht überrascht, nachdem was man in den vergangenen Tagen so hörte. Es war abzusehen, dass der SSV Biberach keine Mannschaft für die kommende Saison stellen kann“, sagt Willi Gerster, Staffelleiter der Kreisliga B II, der am Sonntag gegen 11 Uhr die E-Mail mit der Abmeldung vom SSV Biberach bekommen hatte. „Als Grund für die Abmeldung wurde Spielermangel genannt, der zustande gekommen sei wegen der massiven Abwerbung von Spielern durch Vereine aus der näheren Umgebung von Biberach.“ Gerster findet es schade, dass es wieder eine Mannschaft weniger im Spielbetrieb gibt: „Dass der Rückzug so kurzfristig erfolgte, finde ich nicht gut. Aber damit muss der SSV selber klarkommen.“

Kritik für kurzfristigen Rückzug

Der Bezirksvorsitzende Alois Hummler bedauert es ebenso, dass der Bezirk Riß in der nächsten Saison wieder eine Mannschaft weniger hat. „Der Rückzug ist einfach zu spät erfolgt, da die Terminliste bereits fertig ist“, so Hummler. Der Bezirksspielleiter Hubert Übelhör findet es schlecht, dass sich der SSV Biberach zurückgezogen hat, vor allem so kurzfristig. „Der Verein hätte sicher früher reagieren können“, sagt Übelhör. „Spätestens am 30. Juni, als die Abmeldefrist abgelaufen war, hätte man sehen können, dass man nicht genug Spieler beieinanderhat, um eine Mannschaft zu stellen.“ Solch einen kurzfristigen Rückzug einer Mannschaft aus dem Aktivenspielbetrieb vor dem Saisonstart habe es noch nie gegeben.

Welche Konsequenzen die Abmeldung des SSV Biberach für den Spielbetrieb in der neuen Saison mit sich bringt? „Die Mannschaft, die gegen den SSV Biberach gespielt hätte, hat jetzt spielfrei an dem betreffenden Spieltag“, erläutert Staffelleiter Gerster. „Ob es eine Geldstrafe gibt, ist offen. Ich habe den Rückzug der Mannschaft an den WFV weitergeleitet. Mal schauen, ob da noch etwas kommt“, sagt Willi Gerster. In diesen Fällen verhänge der Württembergische Fußballverband (WFV) ein Bußgeld, das nicht höher als 100 Euro ist, sagt WFV-Pressesprecher Heiner Baumeister auf SZ-Nachfrage. Dies sehe die Spielordnung so vor. „Wenn der Verein in der kommenden Saison wieder eine Mannschaft meldet, dann darf er wieder in der Kreisliga B antreten“, so Baumeister.

Ob der Rückzug des SSV Biberach aus dem Aktivenspielbetrieb auch Auswirkungen auf den Jugendspielbetrieb des Vereins haben wird, ist laut Bezirksjugendleiterin Heidi Münch noch unklar. „Es wird derzeit viel geredet, aber offiziell ist noch nichts“, so Münch am Montag. „Stand heute hat der SSV Biberach insgesamt acht Jugendmannschaften für die kommende Saison gemeldet.“

Der SSV Biberach war am Montag auf telefonische Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ nicht erreichbar. Noch am Freitag hatte Uwe Ebert, Fußball-Abteilungsleiter des SSV Biberach, auf SZ-Nachfrage zu dem Thema gesagt: „Das ist intern.“