SRG Riß sagt Neulingskurs im März ab

Der für März geplante Neulingskurs für Schiedsrichter im Fußballbezirk Riß muss aufgrund der aktuellen Corona-Lage ersatzlos gestrichen werden. Das teilte die Schiedsrichtergruppe (SRG) Riß am Donnerstag mit.

Eine reine Online-Durchführung des Neulingskurses ist nach SRG-Angaben vom Württembergischen Fußballverband (WFV) nicht vorgesehen und von den Verbandsstatuten her nicht erlaubt, daher nun die Absage des Kurses. „Wir wollen natürlich trotzdem noch einen Kurs in diesem Jahr anbieten und hoffen, dass dies noch im ersten Halbjahr vonstatten gehen kann. Eine sichere Aussage hierüber zu treffen, ist aber einfach noch nicht möglich“, wird Felix Maucher, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der SRG Riß in der Mitteilung zitiert. „Der Neulingskurs ist elementar wichtig für die SRG Riß, um neue Unparteiische hinzuzubekommen und so weiter alle Spiele im Aktiven- und Jugendbereich mit geprüften Schiedsrichtern besetzen zu können.“