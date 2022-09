Spritpreise ziehen in Biberach über Nacht deutlich an

Zum Monatsende ist der Tankrabatt ausgelaufen, seit 1. September gelten wieder die Spritpreise ohne die von der Bundesregierung beschlossene Vergünstigung, die seit Juni in Kraft war. Wie in anderen Städten stauten sich am Mittwochabend auch in Biberach die Autos zum Teil vor den Zapfsäulen, wo viele noch darauf hofften, ein letztes Mal günstig an Kraftstoff zu kommen. Manche hatten auch einen oder mehrere Kanister dabei, die sie füllten.

Zum Vergleich: Die Preise an einer Biberach Tankstelle am Mittwochabend (links) und die Preise am frühen Donnerstagmorgen (rechts). (Foto: Mägerle)

Wer darauf gesetzt hatte, dass die Preise am 1. September möglicherweise nur langsam anziehen, sah sich am Donnerstagmorgen getäuscht , wie die Fotocollage zeigt, die die Preistafeln von vier Biberacher Tankstellen am Mittwochabend und am Donnerstagmorgen zeigt. So war Super E10 beispielsweise um bis zu 33 Cent pro Liter teurer als noch am Vorabend. Fotos: Gerd Mägerle