Sprinter rammt einen Audi

Vier Verletzte und eine hoher Schaden hat ein Unfalls am Donnerstag gefordert. Ein Sprinter rammte einen Audi, der dadurch eine Böschung hinab geschleudert wurde.

Der Sprinter-Fahrer war gegen 7.45 Uhr von Reute in Richtung Biberach unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, geriet der 40-jährige Fahrer aus unbekannter Ursache in den Grünstreifen. Dann stieß der Sprinter mit einem entgegenkommenden Audi zusammen. Der Audi schleuderte etwa 15 Meter eine Böschung hinunter. Dessen 56-jähriger Fahrer wurde leicht verletzt. Auch die drei Mitfahrer im Sprinter im Alter zwischen 35 und 42 Jahren wurden leicht verletzt. Den Schaden schätzt die Polizei am Sprinter auf etwa 25 000 Euro und am Audi auf etwa 15 000 Euro.

Die Polizei rät: Lassen Sie sich nicht ablenken. In einer Sekunde legt ein Fahrzeug bei 80 Kilomtern in der Stunde.über 22 Meter zurück! Das entspriche einer Länge von fünf Autos, die im Blindflug unterwegs sind. Wenn plötzlich jemand bremst oder man auf die falsche Seite gerät, kann man nicht rechtzeitig reagieren.