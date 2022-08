Springkraut reduzieren im Biberacher Wolfental

Jetzt geht’s dem Springkraut an den Kragen: Bei der großen Mitmach-Aktion des BUND in Zusammenarbeit mit der Stadt Biberach, dem Stadtplanungsamt und dem Landschaftserhaltungsverband (LEV) solö das Springkraut im Wolfental entlang des Wolfentalbaches und im angrenzenden Wasserschutzgebiet entfernt werden. Wie das Natur-Team des BUND mitteilt, werden helfende Hände dabei immer gebraucht. An folgenden Terminen sind die Einsätze geplant: Dienstag bis Freitag, 9. bis 12. August und Dienstag bis Freitag, 16. bis 19. August. Treffpunkt ist das Wasserschutzgebiet im Wolfental. Wer dabei sein möchte, meldet sich an per E-Mail: bund.biberach@bund-bc.de oder unter folgenden Telefonnummern: 07351 / 12204 oder 0178 / 9425659. Dort gibt es weitere Informationen und die genauen Uhrzeiten. Bei Regen fällt die Aktion aus. Bei unklarem Wetter bitte anrufen.