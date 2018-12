Sprechstunden zum neuen Handyticket

Ab dem 1. Januar 2019 wird das Busfahren in Biberach deutlich günstiger. Dank Zuschüssen von Stadt und Landkreis wird das Ein-Euro-Ticket Realität. Dies bedeutet, dass man für eine Einzelfahrt im Stadtgebiet Biberach künftig nur einen Euro bezahlt. Einzige Voraussetzung: Das Ticket muss über das Handy gekauft werden. Lösen kann man das Ticket bargeldlos über die Apps „HandyTicket Deutschland“ oder „DING“. Möglich ist der Kauf auch per SMS – so können auch ältere Handys oder Seniorenhandys dafür genutzt werden.

Wer Hilfe beim Einrichten der App oder beim Bestellvorgang benötigt, hat die Möglichkeit, die Handyticket-Sprechstunden der Stadtwerke zu besuchen. Hierzu sollten Interessierte gleich ihr Handy, Smartphone oder Tablet mitbringen. Die Handyticket-Sprechstunden finden an folgenden Tagen jeweils von 10 bis 12 Uhr bei den Stadtwerken Biberach, Freiburger Straße 6, statt: 13. Dezember, 20. Dezember, 10. Januar, 17. Januar, 24. Januar und 31. Januar.

Auch einige Biberacher Vereine können bei Fragen zum neuen Handyticket ihre Unterstützung anbieten. Bei einer Schulung durch Markus Zimmermann vom DING-Verbund lernten Vertreter des Ochsenhauser Hofs, des Stadtteilhauses Gaisental und der Seniorengruppen Biberach alles Wichtige rund um das Handyticket, sodass auch sie bei Bedarf Hilfestellung geben können.

Weiterhin informieren die Stadtwerke über die neuen Bürgertickets am Donnerstag, 13. Dezember, um 10.30 Uhr im Stadtteilhaus Gaisental und am Donnerstag, 11. Januar, um 15 Uhr im Ochsenhauser Hof.