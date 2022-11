Sprachexkursion führt Dolli-Schüler nach Straßburg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Gruppe mit den beiden Begleitlehrerinnen Claudia Feifel-Krause und Sarah Blumenschein startete den Tag mit einem Besuch des Europäischen Parlaments. Neben historischen und gegenwärtigen Einblicken in die Europäische Union war die Besichtigung des beeindruckenden Plenarsaals Teil des Programms. Dort fand gerade eine Debatte mit Jugendlichen zum Thema Klimaschutz statt. Klimaneutral ging es dann zu Fuß vom Europaviertel in die Innenstadt. Nach dem Mittagessen in einem urigen Flammkuchenlokal startete die Stadtführung. Nicht fehlen durfte die Fahrt mit dem Panoramaboot durch die Kanäle des malerischen Stadtviertels „La Petite France“. Danach hatten die Schülerinnen und Schüler Gelegenheit zum Bummeln und um ihre französischen Sprachkenntnisse auszuprobieren. Mit im Gepäck hatten sie ein Stadt-Quiz. Zur Beantwortung der unterhaltsamen Fragen galt es Passanten oder Verkaufspersonal zu befragen und interessante Örtlichkeiten aufzuspüren. Das Erkunden der Stadt, das Probieren französischer Spezialitäten und die gemeinsamen Stunden außerhalb des Schulalltags machte den Neunt- und Zehntklässlern viel Spaß.