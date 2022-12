Sportvereine können sich um Preise bewerben

Die gemeinsame Sportlerehrung des Land- und Sportkreises Biberach findet am 17. März 2023 in der Gigelberghalle in Biberach statt. Neben den Ehrungen für die erfolgreichen Sportler können sich die Sportvereine im Land- und Sportkreis Biberach um folgende Preise bewerben: Mit dem EnBW-Sportjugendpreis werden herausragende Erfolge von Jugendmannschaften und überdurchschnittliche Jugendarbeit honoriert; der Preis ist mit 1000 Euro dotiert (1. Preis 500 Euro, 2. Preis 300 Euro, 3. Preis 200 Euro). Der Anerkennungspreis der KSK Biberach wird für besonderes Engagement vergeben; mit diesem Preis zeichnet der Sportkreis zusammen mit der Kreissparkasse Biberach wieder jene unentbehrlichen „stillen Helfer“ aus, ohne die Vereinsarbeit nicht funktionieren würde – zum Beispiel Personen, die den Sportplatz mähen, Eintrittsgelder kassieren oder herausragende Trainingsarbeit leisten. langjährige und zuverlässige Helfer können vorgeschlagen werden mit dem Antragsformular, das auf der Sportkreis-Homepage unter www.sportkreis-biberach.de /aktuelles zu finden ist. Der Anerkennungspreis ist mit insgesamt 1200 Euro (viermal 300 Euro) dotiert. Für beide Preise sind die Anträge beim Sportkreis Biberach, Zeppelinring 24, 88400 Biberach, oder per Mail an info@sportkreis-biberach.de einzureichen. Letzter Abgabetermin ist am 31. Januar 2023.