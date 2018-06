Sportplatz am Erlenweg bekommt Kunstrasen

Das Land fördert im Jahr 2015 insgesamt 84 kommunale Sportstättenbauprojekte mit einem Zuschussvolumen von 12,5 Millionen Euro. Darauf haben sich das Kultusministerium, die Regierungspräsidien, die Kommunalen Landesverbände und die drei baden-württembergischen Sportbünde verständigt. Auch ein Projekt der Stadt Biberach wird gefördert.

Mit 120000 Euro wird der Umbau eines Rasenspielfelds in einen Kunstrasenplatz vom Land bezuschusst. Es handelt sich um einen der Plätze am Erlenweg, der von Schulen und Vereinen gleichermaßen genutzt wird, an der so genannten Schul- und Sportmeile. Welcher der Plätze tatsächlich umgewandelt wird, werde noch mit dem Landkreis besprochen, erklärt Biberachs Pressesprecherin Andrea Appel auf SZ-Nachfrage. Im Haushaltsplan der Stadt waren 149000 Euro aus der Sportstättenbauförderung eingeplant. „Allerdings waren wir in den vergangenen Jahren mit unseren beantragten Projekten fast nie zum Zug gekommen“, sagt Andrea Appel. „Insofern freuen wir uns jetzt über die 120000 Euro.“

Voraussetzung für die Förderung ist, dass die Sportstätten vielfältig genutzt werden können. Die Anlagen sollen sowohl für den Sportunterricht, als auch für den Übungs- und Wettkampfbetrieb von Vereinen geeignet sein. Insgesamt lagen dem Land 197 Anträge mit einem Förderbedarf von 40 Millionen Euro vor.